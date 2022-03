Chrome 100 : une toute nouvelle interface inspirée d’Android 12 ?

Google prévoirait d'ajouter le design Material You d'Android sur la version Android de son navigateur Google Chrome avec la version 100. De fait, la palette de couleurs utilisée par Chrome changera selon le fond d'écran de l'utilisateur.

Comme vous le savez peut-être, Google a introduit avec Android 12 une nouveauté de taille : Material You. Il s'agit d'un design inédit qui redessine totalement l'apparence de l'OS de Google et des applications du géant du web. Comme l'a expliqué Google, on pourrait résumer Material You par une personnalisation accrue de l'interface. C'est en tout cas l'objectif premier de la firme de Mountain View.

En effet, votre thème change de couleur selon votre fond d'écran, et ces modifications s'appliquent à la quasi-totalité de l'interface, que ce soit les notifications, l'écran de verrouillage, les widgets et bien entendu les applis phares de Google, mais aussi certaines applications tierces. On retrouve également un nouveau centre de contrôle et un panneau de configuration repensé. Les animations en général sont également plus fluides.

Google travaille actuellement à intégrer Material You à ses applications et services les plus populaires. Or, Google Chrome, le navigateur phare de la compagnie, doit passer une étape symbolique prochainement. Google Chrome va bientôt accueillir sa version 100, tout comme Mozilla Firefox d'ailleurs.

Google Chrome adopte le design d'Android 12

Or et comme le rapportent nos confrères du site Android Police, Google teste actuellement le design Material You sur la bêta de Chrome 100 sur Android. Qu'est-ce-que ça change ? En premier lieu, la palette de couleurs utilisée par Chrome change en fonction du fond d'écran de l'utilisateur. Comme sur votre smartphone, ces modifications s'appliquent à différents éléments de Chrome, comme le menu à trois points de la barre supérieure, l'icône animée de rechargement de la page ou encore dans les paramètres de l'application.

Notez que si vous testez actuellement la version bêta de Chrome 100, il est possible que ces améliorations liées à Material You n'apparaissent dans l'immédiat, Google activant cette fonctionnalité côté serveur. Pour rappel, la version 99 de Chrome a été déployée ce 2 mars 2022. Cette build s'est contentée d'intégrer quelques nouveautés mineures, comme un raccourci inédit pour les téléchargements, l'arrivée du support de la reconnaissance d'écriture ou encore des changements du côté des bloqueurs de publicités.

