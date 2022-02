Chrome, Firefox, Edge : la mise à jour 100 risque de casser Internet

Chrome, Firefox et Edge sont sur le point de passer à la version 100, mais cette nouvelle mise à jour pourrait bien faire trembler Internet en rendant de nombreux sites indisponibles. On vous explique pourquoi.

Dans les semaines à venir, le navigateur Chrome de Google, le navigateur Firefox de Mozilla et le navigateur Edge de Microsoft seront mis à jour vers la version 100. Après une version 97 qui a mis l’accent sur la protection des données personnels, les navigateurs en sont actuellement à la version 98. Cette nouvelle mise à jour pourrait sembler totalement normale, mais elle pourrait causer des ravages sur Internet.

Le passage à la version 100 dans les semaines à venir pourrait entraîner des bugs ou des problèmes de compatibilité sur certains sites Web qui ne sont pas prêts à lire des chaînes de caractère user-agent à trois chiffres. Google, Mozilla et Firefox s’efforcent donc actuellement d’atténuer l’impact de la mise à jour avant son lancement dans le courant de l’année.

La version 100 des navigateurs pourrait faire planter Internet

En août 2021, Mozilla a lancé une série de tests pour déterminer si les numéros de version à trois chiffres pouvaient causer des problèmes, et a constaté qu'un petit nombre de sites Web ne s'affichaient pas ou ne fonctionnaient pas correctement. Parmi les sites impactés, on peut citer Yahoo, Slack, Daimler, Bethesda ou encore HBO Go. Dans la plupart des tests de Mozilla, les sites Web indiquaient que le navigateur n'était pas pris en charge ou rencontraient de problèmes d’affiche de l’interface utilisateur sur certaines parties des sites.

Les différents acteurs du marché sont donc en train de mettre en place différentes stratégies pour atténuer l’impact de la version 100 sur la stabilité des sites Internet. Firefox sera en mesure de résoudre le problème site par site, tandis que Chrome dispose d'une option de sauvegarde qui signalera un ancien user-agent de la version 99 si des problèmes sont détectés.

Pour certains, cela pourrait vous rappeler le tristement célèbre bug de l'an 2000 et l'abandon de Windows 9 par Microsoft. En effet, cette version aurait engendré des conflits avec d’autres versions déjà existantes, dont notamment Windows 95 et Windows 98. Chrome, Firefox et Edge devraient passer à la version 100 aux alentours du mois d’avril.

Source : TechRadar