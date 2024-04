Choice Days : retrouvez une tablette Android de 10 pouces à moins de 100€ chez AliExpress !

AliExpress fête le printemps avec les Choice Days, une période de promotion exceptionnelle avec des remises jusqu'à -60% ! Pour l'occasion, l'enseigne propose notamment une tablette Android 13 pouces Vasoun à moins de 100€. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir les Choice Days AliExpress

Les Choice Days sont là, et avec eux, une opportunité en or de mettre la main sur des gadgets technologiques de dernière génération à des prix défiant toute concurrence. Du 1er avril au 4 avril, AliExpress casse les prix sur une pléthore de produits, proposant des réductions allant jusqu'à -60%, ainsi qu'une multitude de codes promo :

FRCD3 pour 3€ de remise dès 29€ d'achat

pour 3€ de remise dès 29€ d'achat FRCD8 pour 8€ de remise dès 69€ d'achat

pour 8€ de remise dès 69€ d'achat FRCD20 pour 20€ de remise dès 169€ d'achat

pour 20€ de remise dès 169€ d'achat FRCD30 pour 30€ de remise dès 239€ d'achat

pour 30€ de remise dès 239€ d'achat FRCD50 pour 50€ de remise dès 369€ d'achat

En prime, pendant cette période, tous les articles estampillés Choice Days profitent d'une livraison de 3 à 7 jours ouvrés avec livraison et retour gratuits.

La tablette Vasoun TAB12 : un concentré de technologie à prix mini

Acheter la tablette à -62%

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle tablette, les Choice Days d'AliExpress tombent à pic. L'enseigne propose en effet le modèle Vasoun TAB12, fonctionnant sous Android 13, à un prix incroyablement réduit. Grâce à une remise de 62%, elle se retrouve en effet sous la barre des 100€, à seulement 87,80€ au lieu de 231,06€ habituellement. Cette offre constitue une occasion rare d'acquérir un appareil haut de gamme sans pour autant vider son portefeuille.

Fonctionnant sous le dernier système Android 13, cette tablette se distingue par sa réactivité et sa capacité à gérer sans effort un multitâche intensif ou les derniers jeux, grâce à son puissant processeur Octa-Core Unisoc T606 12nm. Les utilisateurs bénéficient d'une expérience fluide, enrichie par des graphismes améliorés et des vitesses de traitement accélérées, ce qui fait de la navigation, du jeu, et du streaming vidéo un véritable plaisir.

La Vasoun TAB12 n'est pas en reste en ce qui concerne la photographie, avec ses deux caméras de 5MP et 8MP qui permettent de capturer des moments précieux avec clarté et précision. Que ce soit pour des selfies, des photos de famille ou des vidéos de vos aventures, cette tablette s'avère être un compagnon idéal.

L'un des atouts majeurs de cette tablette est sans doute sa généreuse capacité de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte mémoire, offrant ainsi aux utilisateurs un espace quasi illimité pour leurs applications, fichiers et médias préférés. Ajouté à cela, son grand écran de 10.1 pouces promet une expérience visuelle immersive, idéale pour regarder des films, des séries ou simplement pour naviguer sur le web avec un confort optimal.

Enfin, la tablette assure une autonomie remarquable grâce à sa batterie de 8000mAh, permettant une utilisation prolongée pour le travail, les loisirs ou les appels vidéo, sans craindre de tomber à court de batterie. La Vasoun TAB12 représente donc une excellente option pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente, performante et abordable, le tout encapsulé dans un design élégant qui ne manquera pas de séduire.

Tout savoir sur la tablette chez AliExpress

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.