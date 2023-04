ChatGPT sera bientôt accessible en un seul clic dans Windows 11, grâce à cette extension

PowerToys pourrait dans les prochains temps s’enrichir d’une fonctionnalité qui devrait plaire au plus grand nombre. En effet, l’outil PowerToys Run, va proposer d’accéder à ChatGPT rien qu’avec un raccourci clavier.

Comme en atteste le succès de ChatGPT, vous êtes toujours plus nombreux à utiliser l’Intelligence artificielle. L'objectif de Microsoft et de nombreuses entreprises est désormais de rendre l'accès à ce type de technologie toujours plus facile et rapide.

PowerToys va changer la façon dont vous pouvez accéder à ChatGPT sur Windows 11. Alors qu’il était jusqu’à présent nécessaire d’ouvrir un navigateur pour pouvoir interroger le chatbot d’OpenAI, le bruit court selon lequel PowerToys, la suite d’utilitaires pour Windows 11, va permettre de sauter toutes ces étapes. L’IA sera accessible en un clic à travers un plugin déjà disponible, PowerToys Run.

PowerToys Run est un plugin de PowerToys permettant d’exécuter des programmes plus rapidement grâce à un raccourci clavier (Alt + Espace en général, mais comme bien d’autres aspects du logiciel, cette combinaison est paramétrable). Cette extension s’avère si pratique que certains utilisateurs avancés se passent totalement du menu Démarrer au profit de PowerToys Run.

PowerToys pour Windows va proposer d’accéder à ChatGPT en une combinaison de touches

Selon Simone Franco, le créateur de cette extension, le projet n’en est encore qu’à ses débuts, mais une fois qu’il sera achevé, il n’y aura pas de moyen plus rapide d’accéder à l’IA conversationnelle d’OpenAI sur PC. Me Franco est bien connu de Microsoft et de la communauté des développeurs, puisqu’il avait codé l’outil WSATools, qui permet de sideloader des applications Android sur Windows 11 sans devoir passer par l’Amazon Appstore.

Bien que PowerToys ne soit disponible que sur Windows 10 et 11, les possesseurs de systèmes sous macOS ont, eux aussi, droit à des applications permettant d’accéder en un clic à l’IA la plus populaire du moment. MacGPT place une icône directement dans le menu de macOS, et permet d’interroger le chatbot en un clic.

