Freebuds 6 : les nouveaux écouteurs sont déjà à prix cassé, vite !

Il y a moins d’un mois, Huawei a sorti de nouveaux écouteurs sans fil : les Freebuds 6. Dignes successeurs des déjà très réussis Freebuds 5, ces écouteurs bénéficient en plus de plusieurs offres promotionnelles très intéressantes. On vous explique tout.

Le site officiel de la marque chinoise Huawei propose en ce moment des codes promo pour faire baisser les prix de nombreux produits. Ainsi, avec le code A10PRIVILEGE, vous obtenez 10% de réduction sur une large sélection de produits.

Mais l’offre qui nous intéresse en particulier concerne la toute nouvelle paire d’écouteurs de la marque : les Freebuds 6. Sorti le mois dernier, ce nouveau modèle a de nombreux atouts à faire valoir comme son look très distinctif, son expérience sonore ou encore son autonomie.

Et bonne nouvelle, les Freebuds 6 bénéficient actuellement de plusieurs offres cumulables. La première concerne le prix. Sortis au prix de vente conseillé de 159,99 euros, les Freebuds 6 voient déjà leur prix baisser grâce au code promo A20FB6 qui permet d’obtenir une réduction de 20 euros. Le prix passe ainsi à seulement 139,99 euros. Et ce n’est pas tout car en plus de ce prix réduit, vous avez 12 mois de HUAWEI Loss Care qui vous permet pendant un an de bénéficier de 50% de réduction sur l'achat d'un écouteur de rechange.

Huawei Freebuds 6 : une excellente expérience sonore à petit prix

Ce printemps, Huawei a enrichi sa gamme audio avec les nouveaux FreeBuds 6. Le design en forme de goutte des FreeBuds 5 a été conservé, mais les écouteurs sont légèrement plus légers sans perdre pour autant de l’autonomie.

En optimisant l’électronique, Huawei réussit même à améliorer le temps d’écoute qui passe à 6 heures d’utilisation sans réduction de bruit (contre 5 heures auparavant) et 4,5 heures avec (contre 3,5 heures). Le boitier perd également quelques grammes mais profite d’une autonomie en hausse qui permet d’avoir un total de 36 heures sans ANC et 27 heures avec, contre respectivement 30 h et 20 h sur les FreeBuds 5.

La principale avancée se situe au niveau acoustique. Ce modèle adopte une configuration à double transducteur. Un haut-parleur dynamique à quatre aimants prend en charge les fréquences graves, tandis qu’un micro-diaphragme planaire se consacre aux aigus. Résultat : une plage de réponse en fréquence étendue, de 14 Hz à 48 kHz, contre 16 Hz à 40 kHz sur la génération précédente.

L’accent est mis sur la fidélité sonore, avec un rendu plus détaillé dans les hautes fréquences et une meilleure profondeur dans les bas-médiums. Côté codecs, le LDAC est toujours de la partie, aux côtés de l’AAC et du SBC. On retrouve toujours la connectivité Bluetooth 5.2.

Les FreeBuds 5 sont par ailleurs certifiés IP54, garantissant une résistance à la poussière et aux éclaboussures d’eau. C’est donc un modèle idéal pour effectuer des activités sportives en extérieur, même sous la pluie.