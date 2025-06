Huawei dévoile un smartphone doté d’un énorme capteur photo, mais pour quoi faire ?

Pour son nouveau smartphone premium Pura 80 Ultra, Huawei fait le pari d'intégrer deux téléobjectifs dans un unique et immense capteur photo.

Huawei a présenté ses nouveaux smartphones de la série Pura 80, dont un modèle Ultra des plus originaux. Celui-ci est doté d'un gigantesque capteur photo de 1/1,28 pouce, qui abrite en fait deux téléobjectifs. Comme l'explique The Verge, les deux optiques sont fixées au même ensemble d'éléments périscopiques et au même capteur d'image. Un prisme mobile est chargé de diriger la lumière vers l'objectif sélectionné par l'utilisateur.

Ce système innovant permet d'offrir des zooms optiques de respectivement 3,7x (équivalent 83 mm) et 9,4x (équivalent 212 mm). Le premier téléobjectif dispose d'une définition de 50 MP et d'une ouverture de f/2,4. Le second repose sur une définition de 12,5 MP et une ouverture de f/2,4. Comme précisé plus tôt, les deux éléments partagent en fait le même capteur. La différence de définition peut donc sembler étrange. Elle peut s'expliquer soit par un recadrage du capteur, soit par le recours à une technologie de fusion de pixels. Cette dernière permettrait d'améliorer la capture de la lumière, forcément plus délicate quand on cherche une profondeur de champ plus élevée.

Huawei est toujours le roi de la photo

Assembler deux objectifs dans un seul capteur est un défi d'ingénierie et de conception. Mais cette prouesse technique a le mérite de permettre de réaliser des économies de coûts, puisque deux fonctionnalités qui requièrent normalement des composants distincts peuvent partager certains d'entre eux. Ce design libère aussi de l'espace, et on sait qu'intégrer toutes les pièces dans un appareil si compact et fin qu'un smartphone est une tâche délicate qui oblige à des compromis.

La gamme P (devenue Pura) de Huawei est dédiée à l'innovation photographique et ce Pura 80 Ultra ne déçoit pas en la matière, avant qu'on ne le mette à l'épreuve en conditions réelles en tout cas. Il est aussi équipé d'un capteur photo grand-angle de 50 MP avec un nouveau mécanisme d'ouverture dynamique, ainsi que d'un ultra grand-angle de 40 MP.

La disponibilité en France de cet appareil singulier n'est pas encore connue. Le Huawei Pura 70 Ultra coûtait 1 499 euros chez nous.