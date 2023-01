Windows 11 : la mise à jour 0.66.0 améliore la stabilité et les performances de PowerToys

La mise à jour de PowerToys est disponible depuis le 5 janvier 2023. La version 0.66.0 de la suite d’utilitaires pour Windows 10 et 11 apporte des améliorations de performance et de stabilité.

Les PowerToys sont une suite d’utilitaires de Windows développés à l’origine sur Windows 95. Après avoir disparu un temps du système d’exploitation, ils ont fait leur grand retour en 2019, sur Windows 10. Depuis, les 17 applications de PowerToys ont droit à de fréquentes mises à jour de stabilité et d’améliorations. Petit tour de ce qu’apporte la version 0.66.0 de ce petit utilitaire qui change la vie.

À lire — Windows 11 : cette application vous permet de garder une fenêtre au premier plan, voici comment

La page Github de PowerToys souligne les changements majeurs apportés à la suite. On note donc que l’installation préalable de .NET n’est plus indispensable pour profiter du logiciel. La plateforme est maintenant intégrée dans le fichier exécutable du programme. Cette démarche bienvenue devrait non seulement faciliter l’accès à PowerToys, mais aussi le rendre plus facile à maintenir.

PowerToys v0.66.0 apporte de nombreuses petites améliorations

Auparavant, un log était créé pour chaque utilitaire, même s’il n’était pas utilisé. La nouvelle version de PowerToys utilise moins de ressources processeur grâce à une meilleure gestion de l’enregistrement des événements. Par ailleurs, il est désormais possible de choisir pour quelle langue on veut utiliser l’Extracteur de texte avec un menu intégré à l’utilitaire.

L’utilitaire Accent Rapide permet de taper des caractères accentués avec une combinaison de touches. Il est indispensable lorsqu’on utilise un clavier qui ne prend pas en charge cet accent spécifique. Cette fonctionnalité bénéficie d’une amélioration ergonomique très utile : on peut maintenant afficher les accents par fréquence d’utilisation. Un filtre permet d’accéder plus rapidement aux symboles les plus usités.

Microsoft a corrigé des petits bugs de fonctionnement ici et là. Entre autres — nombreuses — modifications, on note ainsi que Color Picker gère mieux les nouveaux formats de couleur, FancyZones affiche plus rapidement le menu de sélection de zone d’affichage, l’Éditeur de fichiers hôtes affiche une notification lorsqu’il repère des doublons, et PowerToys Run permet de glisser-déposer le fichier résultant de son utilisation.

Source : Github