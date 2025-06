iPad Mini 7 : belle chute de prix sur la tablette Apple, avec cette offre elle est enfin abordable, vite !

Sorti il y a moins d’un an, l’iPad Mini 7 est toujours en vente à 609 € sur le site officiel d’Apple. Cette excellente tablette vous fait de l’oeil mais le prix vous freine ? Ce bon plan est fait pour vous ! Elle est actuellement proposée à 469,99 € seulement sur Rakuten. Ne manquez pas cette offre !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Disponible depuis quelques mois, l’iPad Mini 7 est un condensé de ce que la marque à la pomme a de mieux à offrir. C’est une tablette performante et compacte a spécialement été conçue pour Apple Intelligence. Mais les dernières technologies ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Fidèle à ses tarifs Premium, Apple l’affiche à 609 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. Mais vous pouvez exceptionnellement la trouver à prix cassé sur Rakuten. L’iPad Mini 7 est actuellement proposée à 469,99 € seulement sur le site de e-commerce. Et bonne nouvelle, la livraison est gratuite et si en plus vous êtes membre Club R, vous pouvez profiter d'un cashback de 23,50 €.

Petit et puissant, le nouvel iPad Mini 7 est à prix cassé sur Rakuten

Lancé en octobre 2024, l’iPad Mini 7 poursuit les évolutions entamées par son prédécesseur. Il intègre un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, déjà présent sur la génération précédente, et dispose d’une luminosité de 500 nits. Grâce à une palette de couleurs riche et à la technologie True Tone, vos contenus sont sublimés.

Sous le capot, cette tablette embarque la puce A17 Pro et grâce à Apple Intelligence, les performances sont encore plus boostées. Cette configuration offre une puissance jusqu’à 30 % plus élevée que la 6ème génération. L’expérience utilisateur est enrichie et, avec son autonomie d’une journée, vous pouvez jouer, travailler et créer de n’importe où.

L’iPad Mini 7 est par ailleurs compatible avec l’Apple Pencil Pro, l’Apple Pencil (USB-C) et les claviers Bluetooth. Grâce à la 5G, vous pouvez profiter de téléchargements ultra-rapides.

Enfin, pour la photo et la vidéo, cette tablette est dotée d’un capteur grand-angle arrière de 12 MP qui permet d’effectuer des enregistrements en 4K. Et à l’avant, on retrouve une caméra 12MP Center Stage.