Gagnez un temps fou sur Windows 11 avec ce nouvel outil gratuit qui répare et optimise votre PC

Un nouvel outil open source simplifie énormément les étapes de maintenance de Windows 11 en automatisant des tâches courantes en un seul clic. Alors qu'il faut autrement passer par des actions manuelles répétitives assez chronophages. Un outil similaire est aussi disponible pour les Mac en version expérimentale.

Les interfaces graphiques sont la façon la plus intuitive d'interagir avec un ordinateur. Mais pas forcément la plus rapide. En ce qui concerne la maintenance de Windows 11 et l'optimisation système en particulier, retrouver tout le nécessaire dans les différentes versions du panneau de configuration, dans les clefs du registre, les tâches en cours d'exécution et autres est une perte incroyable de temps.

En tout cas sur leur équivalent en termes de commandes. En effet, il est très simple de lancer les mises à jour Windows Update, la récupération d'un point de sauvegarde antérieur, et d'autres actions comme la réparation du module de mises à jour Windows avec quelques tapotements sur le clavier. D'autant que si vous les connaissez vous pouvez très facilement automatiser l'opération à 100% en les mettant dans un script .bat.

Ce script open source peut vous faire gagner un temps incroyable pour maintenir votre PC Windows 11

Et c'est justement en se basant de cette observation qu'un développeur indépendant vient de mettre en ligne sur GitHub un outil gratuit qui liste toutes les commandes de maintenance les plus importantes pour votre machine. Très concrètement il s'agit d'un fichier.bat qui vous permet de lancer ces commandes sans les connaître au préalable, sous la forme d'un menu où il suffit d'entrer le numéro de l'action que vous souhaitez lancer.

Le fichier étant directement éditable, vous pouvez par la suite, si nécessaire, l'ouvrir pour copier les commandes qui vous intéressent dans un autre script.bat qui réalise alors toutes les opérations choisies à la suite, dès qu'on le lance. Un clic au lieu d'heures passées à rechercher la source d'un problème et à le régler… qui dit mieux ?

Pour télécharger le script en question c'est très simple : il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la page github. Le fichier qui nous intéresse est alors celui qui se termine en .bat. Notez que nombre d'actions requièrent que vous lanciez le script en mode administrateur. Outre Windows, les Mac ne sont pas en reste puisque le même développeur propose ici le même type de script pour les ordinateurs de la pomme.