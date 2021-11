Windows 11 : Microsoft supprime cette app qui permet d’installer facilement des APK Android

Microsoft ne souhaite visiblement pas que les utilisateurs de Windows 11 passent par des solutions alternatives pour faire tourner des applications Android. Alors que WSATools, un utilitaire très pratique permettant notamment d’installer des APK, se trouvait sur le Microsoft Store, celui-ci a été retiré sans sommation et « sans aucune explication », indique son développeur.

Depuis quelque temps, il est possible de faire tourner des applications Android sur Windows 11. Il s’agit là d’une des fonctionnalités les plus attendues du système d’exploitation, et il semblerait que son arrivée pour le grand public est désormais imminente. Celle-ci est en effet récemment passée sur le canal Dev du programme Insiders. Toutefois, elle se montre légèrement décevante pour le moment.

Si la promesse en elle-même est très alléchante, l’exécution laisse encore à désirer. On espérait voir débarquer le Play Store sur Windows 11, voire a minima un moyen d’installer des APK. Mais on doit pour l’heure se contenter de l’Amazon AppStore et de son catalogue pour le moins limité. Fort heureusement, la communauté de développeurs s’est retroussée les manches pour proposer d’autres solutions qui contournent ce problème.

Microsoft supprime les alternatives à l’Amazon AppStore

C’est notamment le cas de Simone Franco, créateur de WSATools. Ce petit utilitaire est très pratique pour lancer des APK sur Windows 11 et simplifie globalement le processus. Qui plus est, celui-ci est disponible directement sur le Microsoft Store, ce qui rassure les utilisateurs quant à sa fiabilité. Seulement voilà, cela n’est visiblement pas au goût de la firme de Redmond.

Sur Twitter, Simon Franco déclare que WSATools a été retiré du Microsoft Store : « WSATools a actuellement été retiré du store. Microsoft (pas moi) a retiré l’application et elle n’est plus disponible. Je n’ai aucune idée si c’était intentionnel ou non, ou quelles sont les raisons. J’ai reçu un mail avec aucune explication… Mince. Si quelqu’un peut m’aider, je lui en serais vraiment reconnaissant. »

Nous ne connaissons donc pas encore la raison officielle de cette suppression, mais il y a fort à parier que Microsoft souhaite privilégier sa propre solution aux alternatives. Simon Franco a précisé qu’il cherche actuellement à obtenir plus d’informations de la part de l’éditeur. En attendant, il y a de fortes chances que WSATools soit hébergé sur une autre plateforme, comme GitHub.