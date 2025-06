Votre iPhone peut surfer beaucoup plus vite chez Free, à condition d’activer cette toute nouvelle option

Bonne nouvelle pour tous les propriétaires d'iPhone abonnés chez Free. L'opérateur vient tout juste d'ajouter une nouvelle option qui vous permettra de surfer à la vitesse de l'éclair sur votre appareil. On vous explique tout.

Si Free a occupé aujourd'hui le devant de la scène pour de mauvaises raisons, à savoir la répercussion des dernières augmentations de Netflix sur certaines offres Freebox, on pourra se consoler avec une bonne nouvelle. En effet, l'opérateur vient d'annoncer via un communiqué de presse l'activation d'une fonctionnalité inédite à destination des propriétaires d'iPhone. Grâce à elle, ceux qui possèdent l'un des derniers modèles de la marque à la Pomme vont pouvoir surfer à la vitesse de l'éclair sur leur appareil.

Free active enfin cette option très attendue sur les iPhone

Vous l'aurez peut-être compris, le Trublion du web s'est enfin décidé à lancer la 5G+ sur les téléphones de la firme de Cupertino. Il était temps diront certains, alors que les smartphones Android peuvent déjà profiter de la “vraie” 5G chez Free depuis septembre 2024. En quelques mois, le nombre d'appareils éligibles a d'ailleurs grimpé en flèche, et aujourd'hui, l'opérateur compte déjà plus d'une centaine de modèles compatibles 5G+ parmi les Samsung Galaxy Z Flip 6, les Galaxy S25, les Xiaomi 15, les Honor Magic 7 Pro ou encore les Google Pixel 9.

Pour les néophytes, la 5G+, également appelée 5G SA (Standalone), ne repose pas sur le réseau 4G déjà existant d'un opérateur. Non, elle s'appuie en réalité sur une infrastructure 100 % 5G. Son principal avantage est de permettre aux opérateurs d'offrir aux clients une véritable expérience 5G, sans aucune limitation ni compromis. La 5G SA peut prendre en charge l'ensemble des cas d'utilisation de la 5G, y compris l'eMBB, et même la communication ultra-fiable à faible latence (URLLC) et la communication massive de type machine (mMTC). Et pour les utilisateurs, cela se traduit surtout par des débits plus élevés, une latence réduite, une meilleure sécurité du réseau et des services avancés comme la VoNR (Voice over New Radio).

Comment profiter de la 5G+ Free sur son iPhone ?

Concrètement, comment profiter de la 5G+ Free sur son iPhone ? Tout d'abord et cela coule de source, il faut avoir souscrit à un forfait Free 5G. Malheureusement, ce n'est pas la seule condition. En raison de limitations matérielles, uniquement les iPhone 15 et iPhone 16 (y compris leurs variantes Pro et Max) sont compatibles avec la 5G SA. Si vous cochez ces deux cases, vous pourrez profiter de la 5G SA sur votre appareil après avoir :

installé la dernière version logicielle disponible (en l'occurence, iOS 18.5)

activé l'option 5G+ dans votre Espace Abonné Free , dans la rubrique Mes options

, dans la rubrique Mes options redémarré le téléphone ou activé/désactivé le mode Avion pour appliquer les nouveaux paramètres

Notez qu'il faudra également faire un petit tour dans les paramètres de votre iPhone pour activer la 5G SA :

Allez donc les Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données

Sélectionnez maintenant 5G Auto et activez les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone

Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de la “vraie” 5G sur votre iPhone.