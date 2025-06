Amazon va nous inonder de pubs vidéo générées par IA

Amazon met à disposition des vendeurs un générateur de vidéos par IA pour qu'ils puissent créer facilement et rapidement des publicités pour leurs produits.

Préparez-vous à voir débarquer une avalanche de clips vidéo générés par IA sur Amazon. L'entreprise met à disposition des vendeurs de sa plateforme un outil gratuit pour créer des vidéos promotionnelles pour leurs produits. Nul doute qu'il reste d'être exploité à outrance et que l'on va bientôt être inondé de ce type de contenus.

Ce générateur vidéo IA était disponible en version bêta, et voilà qu'il est désormais accessible à tous les annonceurs aux États-Unis, en attendant un déploiement plus massif. “Au cours des neuf derniers mois, nous avons continué à repousser l'impossible, en développant une version améliorée du générateur vidéo, capable de créer des publicités vidéo sophistiquées en mouvement réaliste, où le produit est totalement intégré à l'action ou à la scène”, explique Jay Richman, vice-président en charge des produits et des technologies chez Amazon.

Amazon embrasse les pubs vidéo par IA

Par rapport à la première mouture, le mouvement et le réalisme ont été améliorés. “Le générateur vidéo ne produit plus seulement des scènes de mode de vie intégrant le produit, mais devient capable de montrer le produit en action”, assure Amazon. Le numéro 1 de la vente en ligne ajoute que certains articles, comme les vêtements ou les montres, gagnent à être vus portés, ce qui est possible avec le nouveau système. Les jouets et les outils se montrent aussi sous leur meilleur jour en pleine action.

Le générateur vidéo d'Amazon permet de créer plusieurs scènes, du texte animé et une musique de fond. Les mises à jour récentes dont il a fait l'objet lui donne aussi la capacité de fluidifier les transitions et d'ajouter des animaux de compagnie et des humains. Les vendeurs peuvent aussi soumettre une vidéo déjà existante à l'IA pour qu'elle s'en inspire et génère une nouvelle vidéo respectant la durée désirée. Les marques peuvent aussi intégrer leur logo à ces vidéos.

“Grâce au générateur vidéo, nous pouvons facilement créer des vidéos personnalisées en fonction de recherches produit spécifiques”, souligne Destaney Wishon, PDG de l'agence publicitaire BTR Media. Notre navigation sur Amazon risque d'être bouleversée dans les prochains mois.