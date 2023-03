ChatGPT : notre top 10 des usages insoupçonnés de l’IA

Depuis son lancement, ChatGPT a révolutionné le quotidien de nombreuses personnes, mais êtes-vous sûrs de connaître toutes les possibilités qu’offre l’intelligence artificielle ? Découvrez ici des usages insoupçonnés du chatbot.

Les intelligences artificielles ont connu une ascension fulgurante ces dernières années. Nous avons déjà été impressionnés par les outils d'écriture ou encore les générateurs d’images, mais aujourd’hui, c’est un chatbot qui fait fureur sur le Web : ChatGPT.

Certains d’entre vous l’utilisent peut-être déjà pour créer des lettres de motivation, des résumés d’articles, vous aider à faire vos devoirs ou encore écrire des mails. Cependant, le modèle conversationnel est capable de bien plus, et certains des usages qu’en font certains internautes pourraient bien vous surprendre.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un chatbot qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre les requêtes des utilisateurs et y répondre de manière naturelle et conversationnelle. Lancée gratuitement par OpenAI en novembre 2022, l’intelligence artificielle a depuis été adoptée par des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Alimentée par un modèle d'apprentissage automatique appelé Generative Pretraining Transformer-3 (GPT-3), cette dernière a depuis reçu des versions 3.5 et même 4.0 encore plus performantes. La dernière en date, encore réservée aux abonnés payants ou aux utilisateurs de Microsoft Bing, peut par exemple désormais comprendre les images, en plus d’être toujours plus intelligente.

Contrairement à un moteur de recherche, qui vous présente un tas de sources d’information, ChatGPT les informations sous forme de conversation et de manière structurée, comme le ferait un être humain lorsqu'il répond à des questions. L’intelligence artificielle a presque réponse à tout, et est surtout capable de reformuler entièrement sa réponse si celle-ci ne vous plaît pas. ChatGPT a la particularité d’être très polyvalent et créatif, voici donc 10 usages insoupçonnés de la version gratuite de l’IA.

1. Quand ChatGPT joue les correcteurs orthographiques

Il existe des dizaines d'outils sur le marché qui permettent déjà de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire d'un texte. Cependant, la plupart des fonctionnalités se retrouvent parfois bloquées derrière un paywall, mais ChatGPT peut étudier votre texte avec précision, et cela gratuitement.

Pour cela, il suffit de lui demander de « vérifier les erreurs d’orthographe et de grammaire dans le texte suivant », et de coller le texte. Le chatbot vous renverra alors le texte fraîchement édité, et vous détaillera même tous les changements apportés.

2. Le traducteur ultime

De nombreux traducteurs spécialisés très performants dans des dizaines de langues sont déjà disponibles, que ce soit DeepL ou encore Google Translate, mais ceux-ci ont un problème de taille : vous obtenez une traduction et c'est tout. Qu'il s'agisse de la meilleure traduction possible n'a pas d'importance, vous êtes globalement coincé avec ce résultat, même s’il est possible de modifier manuellement certains mots.

Avec ChatGPT, vous pouvez personnaliser les traductions en fonction de vos besoins spécifiques et donner votre avis sur les modifications que vous souhaiteriez voir apporter. Contrairement aux autres outils, vous pouvez ajuster le ton et le style et lui demander de prendre en compte certaines connotations culturelles et différences régionales dans la signification des mots.

Google Translate vous donnera par défaut une traduction sur un ton formel. En lui demandant par exemple de traduire « i love you », le traducteur vous indiquera « je vous aime », et non « je t’aime ».

Les choses se compliquent pour lui lorsqu’on lui demande de traduire des expressions idiomatiques. Google Translate traduira par exemple littéralement « I smell a rat » (je sens un rat), alors que l’expression signifie que quelque chose cloche.

De son côté ChatGPT comprend le contexte, et répond alors la bonne traduction : « Il y a anguille sous roche ». Mieux encore, ChatGPT a même renommé la conversation « Mari infidèle », alors que ce n’est pourtant pas mentionné dans le texte d’origine.

3. Un outil idéal pour créer des recettes de cuisine

ChatGPT est capable de générer des recettes de cuisine, que ce soit simplement en lui demandant comment préparer un gâteau au chocolat, ou bien en lui fournissant davantage d’information.

Il lui est par exemple possible de générer une recette pour une variété de cuisines spécifique, y compris l’Italienne, la Mexicaine, la Chinoise, etc. Vous pouvez même lui demander une recette à base d’un ingrédient principal, ou qui tient compte d’une restriction alimentaire précise (allergique au gluten, végétarien…). Il ne vous reste plus qu’à indiquer la méthode de cuisson si vous le souhaitez, pour que sa réponse corresponde mieux à votre idée d’origine.

Mieux encore, s’il vous reste quelques ingrédients au frigo, il vous suffit d’en faire la liste et de la donner à ChatGPT. L’IA se chargera de vérifier ce qu’il est possible de concocter avec les ingrédients énumérés.

4. ChatGPT vous permet d'inventer un slogan ou un nom de marque

Si vous êtes en manque de créativité, sachez que ChatGPT est là pour vous. Que ce soit pour créer le nom de votre entreprise ou un slogan, vous pouvez vous lancer dans une véritable séance de brainstorming avec l’IA.

Vous souhaitez de l’aide pour créer un site internet ou un petit logiciel, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? ChatGPT est capable de générer du code informatique pour vous, à condition de bien l’aiguiller sur ce que vous souhaitez. Si votre code existant a un problème, l’IA est également capable de vous expliquer chaque partie du code, et même de faire du débogage s’il y a un problème.

6. Une IA qui sait créer des histoires pour vos enfants

Vous savez peut-être que ChatGPT a déjà permis d’écrire des livres entiers, mais l’IA est surtout utilisée par des parents du monde entier pour écrire de toute pièce les prochaines histoires du soir à lire à leurs enfants.

Si votre enfant adore une espèce d’animal ou encore un dessin animé en particulier, ChatGPT est capable de créer des histoires personnalisées les plus rocambolesques les unes que les autres.

Si celles-ci ne vous conviennent pas, il est toujours possible de lui demander de reformuler, d’ajouter des détails ou encore de poursuivre l’histoire si celle-ci n’est pas assez longue.

7. Expliquer des problèmes de maths étape par étape

Vous faites vos devoirs, mais vous ne comprenez pas un énoncé de mathématique ? ChatGPT peut non seulement vous donner rapidement la réponse au problème, mais également expliquer étape par étape comment résoudre la question.

Cependant, notez que ChatGPT présente quelques limitations majeures et commet parfois des erreurs lors de la résolution de problèmes mathématiques. L’IA est parfois incapable d’effectuer des calculs complexes dans des domaines plus difficiles ou de fournir des explications fiables. Cela la rend donc inadaptée à une utilisation dans des domaines où la précision est une priorité absolue.

8. Préparer un entretien d’embauche

Si votre prochain entretien d’embauche approche et que vous avez du mal à vous préparer seul, il suffit de demander à ChatGPT de prendre la place du recruteur de l’entreprise et de vous poser des questions relatives au poste auquel vous postulez.

Vous pouvez, au choix, lui demander une liste de questions qu’on pourrait vous poser, ou même vous engager dans une conversation plus réaliste dans lequel l’IA vous indiquerait ce qui ne va pas dans vos réponses.

9. Composer des chansons

Écrire des chansons n’est pas toujours facile, mais cette tâche est loin d’effrayer ChatGPT. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer les paroles d'une chanson, ou même compléter une chanson en lui donnant un titre ou un thème, et cela dans n’importe quel registre.

Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour générer des mélodies et des progressions d'accords pour une chanson ou même des compositions entières, en saisissant des informations assez précises sur des éléments tels que le style, l'instrumentation et le tempo.

ChatGPT peut également analyser vos chansons préférées ou encore les comparer avec d’autres pour trouver des points communs. Malheureusement, il ne sera pas encore possible de générer une partition complète.

10. Extraire les données d’un texte

Il est parfois utile d’extraire certaines données d’un texte. ChatGPT vous permettra par exemple d’extraire les sujets principaux, générer un résumé ou même créer une table des matières.

Cela permettra d'organiser et de présenter le contenu de manière claire et efficace, ce qui facilitera la recherche, la compréhension et l'engagement des lecteurs.

En plus de tous ses exemples, certains internautes regorgent d'idées pour tirer parti du plein potentiel de l’IA. Des internautes ont par exemple fait collaborer différentes intelligences artificielles, en demandant à ChatGPT de générer en boucle des images dans MidJourney ou DALL-E avant de leur inventer une histoire. Néanmoins, d’autres préfèrent tout simplement parler avec ChatGPT comme il s’agissait d’un ami, car on le rappelle, ce modèle conversationnel excelle surtout lorsque vous vous engagez avec lui dans une véritable discussion.