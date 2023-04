ChatGPT : vous êtes toujours plus nombreux à utiliser l’Intelligence artificielle, Google peut trembler

Si ChatGPT fut le premier chatbot à être proposé au grand public en novembre 2022, il a depuis été rejoint par nombre d’offres d’IA générative telles que Midjourney ou encore Replika. Quel que soit le logiciel ou le modèle de langage utilisé, la popularité de ces outils croît à une vitesse exponentielle.

L’institut OnePulse et TechRadar ont mené un sondage auprès de 890 internautes adultes américains et anglais concernant leur utilisation des outils d’Intelligence artificielle dont ChatGPT est le représentant le plus connu. Il ressort de cette étude que les outils mis à notre disposition rencontrent un succès fulgurant. Au moins 27 % des répondants ont déjà utilisé le chatbot d’OpenAI et 12 % d’entre eux ont essayé les capacités des IA génératives telles que Midjourney et autres Dall-E.

En six mois à peine, les IA grand public sont parvenues à transformer radicalement le monde du travail. Nombre de professionnels des métiers créatifs ou du tertiaire craignent pour leur avenir professionnel tant les intelligences artificielles ont démontré leur supériorité sur les employés humains dans nombre de tâches qui leur étaient autrefois réservées. La survie de millions d’emplois est menacée, et si l’on en croit OpenAI, seuls 34 métiers seront préservés de la révolution numérique et sociale qui nous attend.

Le site de ChatGPT accueille 1,6 milliard d'internautes chaque mois, un chiffre en augmentation rapide

Les internautes raffolent de ChatGPT et consorts, et peu importe qu’Elon Musk et les sommités du monde des sciences et de la technologie tirent la sonnette d’alarme sur le danger existentiel que représente l’IA. En tant que précurseur autant que leader de cette vague technologique, OpenAI récolte la majeure partie de l’attention. Cela se traduit par les statistiques de fréquentation de son site. Rien que le mois dernier, pas moins de 1,6 milliard de visiteurs ont utilisé le chatbot, une augmentation impressionnante de 55 % par rapport au mois précédent.

Selon l’enquête, OpenAI est devenu « l’un des sites web les plus populaires au monde […] Il est passé de la 51e place en janvier à la 18e en mars 2023 ». À cette allure, les plateformes d’IA en ligne risquent d’éjecter très bientôt Google de la première marche du podium. La firme de Mountain View prépare la riposte, avec Bard, leur IA maison.