Windows 11 : Microsoft offre une solution au bug qui empêche d’utiliser le menu démarrer

Un bug bien gênant impacte certains utilisateurs de Windows 10 et 11 et les empêche d’utiliser le menu Démarrer et la barre des tâches. Microsoft confirme aujourd’hui l’existence de ce souci et donne une solution. Pour rappel, seule une minorité de PC est impactée.

Ce bug ne touche qu’une poignée d’utilisateurs et résulte d’un conflit entre Clickshare, une application dédiée aux visios, ainsi que le calendrier Windows. Barco, le développeur, avait repéré ce problème et affirmé que cela venait d’une mise à jour effectuée par Microsoft.

Microsoft donne une solution pour contourner le bug de la barre des tâches

Microsoft a confirmé l’existence du bug, mais indique toutefois qu’il n’est pas causé par une mise à jour de Windows, mais bien par des applications utilisant ses API. Il touche les versions 22H2, 21H2 de Windows 11 et 22H2, 21H2 et 20H2 de Windows 10.

Il est possible de contourner le souci en filoutant un peu. Barco avait donné une première solution en désactivant le partage du calendrier de Windows 11 avec son application. Microsoft, pour sa part, conseille de toute simplement désinstaller les applications fautives si vous ne les utilisez pas : Microsoft Office, Outlook ou le calendrier Outlook. Une solution un peu rude le temps qu’un patch soit déployé.

La firme de Redmond précise par ailleurs que des correctifs seront prochainement diffusés pour ces applications. Cela devrait être une question de jours, ou de semaines à la rigueur. En attendant, il faudra faire avec afin de continuer à pouvoir utiliser sa barre des tâches et son menu démarrer, essentiels à la navigation. Pour rappel, Clickshare est une application de visioconférences qui permet de gérer plusieurs caméras et qui est utilisée essentiellement dans les entreprises. Un logiciel qui concerne donc qu’une petite poignée d’utilisateurs, mais assez pour que Microsoft travaille ardemment sur le sujet.