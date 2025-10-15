Cette nouvelle version de ChatGPT promet d’être plus libre, plus vivante… et réservée aux adultes

Sam Altman a annoncé l’arrivée d’un tout nouveau ChatGPT. Le chatbot d’OpenAI va changer de ton, devenir plus expressif et proposer un mode adulte pour les utilisateurs vérifiés. Une évolution majeure qui veut redéfinir les limites entre créativité, sécurité et liberté d’expression.

L’intelligence artificielle continue de se transformer à une vitesse impressionnante. En quelques mois, les outils comme ChatGPT sont passés d’assistants rigides à compagnons capables de rédiger, expliquer ou même dialoguer avec émotion. Derrière ces progrès, un défi persiste : trouver le bon équilibre entre liberté et contrôle. C’est ce dilemme qu’OpenAI semble vouloir revisiter avec sa nouvelle mise à jour.

Dans un message publié sur le réseau X, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a confirmé l’arrivée d’une nouvelle version de ChatGPT plus proche de l’ancien modèle GPT-4o, très apprécié pour sa personnalité naturelle. Ce futur modèle permettra d’ajuster son ton, son style d’écriture et même sa façon d’utiliser les émojis. L’objectif : offrir une conversation plus fluide, plus humaine et surtout personnalisable. Chaque utilisateur pourra choisir entre une IA sobre et sérieuse ou, au contraire, expressive et enjouée.

OpenAI prépare un mode adulte et plus de liberté dans les conversations avec ChatGPT

La grande nouveauté reste l’introduction d’un mode adulte, réservé aux utilisateurs vérifiés. Cette fonction permettra d’accéder à des contenus plus matures, y compris érotiques, dans un cadre sécurisé. Jusqu’ici, la politique d’OpenAI interdisait strictement la création de textes à caractère sexuel, même dans un contexte artistique ou littéraire. L’entreprise affirme avoir renforcé ses outils de modération pour mieux encadrer cette ouverture et protéger les plus jeunes.

Ce changement marque une évolution importante dans la vision d’OpenAI. ChatGPT ne se limite plus à la productivité ou à la rédaction de textes : il devient un outil d’expression, capable d’adapter sa personnalité à celle de l’utilisateur. Cette annonce intervient quelques semaines après un test à l’aveugle opposant ChatGPT-5 à l’ancien modèle GPT-4o, qui révélait la nostalgie de nombreux utilisateurs pour la version précédente.

Avec cette mise à jour, OpenAI semble vouloir concilier les deux approches : la précision du nouveau modèle et la spontanéité de l’ancien. Le nouveau ChatGPT devrait être déployé progressivement d’ici la fin de l’année. Cette mise à jour confirme le virage de la société vers une intelligence artificielle plus personnalisée, plus libre et, peut-être, un peu plus humaine.