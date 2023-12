TomTom s’allie avec Microsoft pour lancer un assistant vocal par IA pour voitures

Le fabricant de GPS TomTom a annoncé travailler sur un tout nouvel assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle. Ce dernier est développé en partenariat avec Microsoft, ce qui lui permet de profiter de l’infrastructure cloud Azure et donc, des capacités de ChatGPT. L’assistant sera disponible sur tous les systèmes d’infotainment actuels.

Si vous avez toujours rêvé de parler avec votre voiture, votre rêve va bientôt devenir réalité. Après de premiers timides essais avec ChatGPT, en permettant aux utilisateurs de planifier des trajets et de découvrir de nouvelles zones du monde, TomTom annonce un partenariat prometteur avec Microsoft. Objectif : mettre au point un tout nouvel assistant vocal pour voiture, boosté par une intelligence artificielle LLM.

À la manière de Google Assistant, il sera donc possible de « converser naturellement avec les véhicules » sur lequel l’outil sera installé. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’IA de TomTom ne va donc pas se cantonner au calcul d’itinéraire et à la planification de trajet. C’est tout le système d’infotainement que celle-ci va permettre de contrôler à l’aide de simples commandes vocales.

TomTom va créer une IA qui va vous permettre de parler à votre voiture

Il sera donc possible de demander à sa route à l’assistant, mais aussi théoriquement de lancer une chanson ou encore d’interagir avec les différentes commandes système. Pour mettre au point son outil, TomTom s’est rapproché de Microsoft, et ce pour une raison bien précise. Grâce à ce partenariat, la firme gagne accès aux services Azure OpenAI du géant de Redmond, soit, en d’autres termes, aux possibilités offertes par ChatGPT.

Il est donc probable que l’IA annoncée par TomTom soit en réalité ChatGPT déguisé en assistant vocal et optimisé pour les systèmes d’infotainment. Mais il faudra attendre encore un peu pour avoir des informations plus officielles et précises sur le sujet. En outre, TomTom prévoit de proposer sn IA sur tous les systèmes d’infotainment existants, ainsi que dans son Digital Cockpit, son propre système open source. De quoi, peut-être, rattraper enfin son retard sur Google Maps qui a lui a porté un sacré coup à son lancement.

Source : Reuters