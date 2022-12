Cette voiture électrique avec des panneaux solaires bat un nouveau record de vitesse

La Sunswift 7 est une voiture électrique un peu particulière, puisqu’elle est alimentée par des panneaux solaires posés sur son toit. Néanmoins, cela ne l’empêche pas d’établir des records du monde. Le véhicule a en effet parcouru 1000 km en un peu moins de 12 heures, du jamais vu auparavant. Toutefois, la voiture n’est pas du tout conçue pour une utilisation quotidienne.

Ces derniers temps, il n’est pas rare de voir des voitures électriques battre divers records de vitesse. Récemment, nous avons notamment vu la Lucid Air Sapphire exploser la Tesla Model S Plaid sur un parcours de 400 mètres. Aujourd’hui, c’est un record un peu différent qui a été établi, puisqu’il s’inscrit un peu plus dans la durée. En effet, la Sunswift 7 est officiellement la première voiture électrique à parcourir 1000 km en moins des 12 heures.

Cette dernière n’est pas une voiture électrique comme les autres, puisqu’elle est alimentée exclusivement par des panneaux solaires placés sur son toit. Conçue par des ingénieurs de l’Université du New South Wales, en Australie, elle a ainsi permis à une équipe de pilotes se relayant régulièrement d’atteindre les 1000 km en seulement 11 heures, 53 minutes et 32 secondes.

La Sunswift 7 est rapide, mais elle n’est pas pour vous

Il a fallu deux ans aux ingénieurs pour assembler cette voiture, avec l’objectif très précis d’établir ce nouveau record du monde. De fait, l’objectif numéro 1 a été de réduire son poids à tout prix, afin d’augmenter son efficacité. Ainsi, la Sunswift 7 se passe de nombreux accessoires essentiels pour un véhicule grand public, notamment un système de climatisation, des airbags, des freins ABS ou encore des essuie-glace.

Ces efforts ont été payants : la voiture ne pèse que 500 kg, soit le quart du poids d’une Tesla. En revanche, ils rendent la Sunswift 7 parfaitement inutilisable pour un conducteur lambda. « Sunswift 7 n’est pas une voiture de série du futur, car nous avons fait des compromis sur le confort et le coût est prohibitif. Mais nous avons montré que si vous voulez rendre les voitures plus efficaces, plus durables, plus respectueuses de l’environnement, alors c’est possible », a déclaré Richard Hopkins, directeur de l’équipe.

Source : University of New South Wales