Voiture électrique : ce chargeur promet 100 km d’autonomie en 3 minutes, record mondial !

La société suisse ABB, qui fournit des chargeurs de véhicules électriques à Ionity et Electrify America, a dévoilé ce qu'elle appelle le « chargeur de voiture électrique le plus rapide du monde », nommé Terra 360.

Le Terra 360 est un chargeur modulaire qui peut charger simultanément jusqu'à quatre véhicules et offrir une autonomie de 100 km en moins de trois minutes. Le nouveau chargeur a une puissance maximale de 360 kW et est capable de recharger complètement une voiture électrique en 15 minutes ou moins.

C’est beaucoup plus rapide que d’autres chargeurs comme ceux de Tesla, puisque la dernière version du Supercharger du constructeur américain promet, elle, d’offrir une autonomie de 320 km en 15 minutes environ. Tesla étend en ce moment rapidement son réseau et devrait d’ailleurs prochainement l’ouvrir aux autres constructeurs.

Quelles voitures électriques peuvent être rechargées à 360 kW ?

Pour l’instant, aucun véhicule électrique n’est capable de supporter une telle charge. Les deux seuls qui s'en approchent sont la Taycan de Porsche, avec une capacité de charge de 270 kW, et la nouvelle berline Lucid Air, qui permet une charge rapide jusqu'à 300 kW. En plus de se recharger rapidement, la Lucid Air est également de la première voiture électrique qui enterre Tesla avec ses 837 km d’autonomie.

Du côté de Tesla, les Model 3 et Model Y de Tesla peuvent se charger jusqu'à 250 kW, tandis que la Ioniq 5 de Hyundai est conçue pour une charge rapide de 232 kW en courant continu. Il faudra donc attendre encore quelques années avant que les constructeurs proposent des véhicules compatibles, mais cela laissera du temps à ABB de développer son réseau.

À lire également – Voiture électrique : cette batterie peut se recharger en seulement 10 minutes

Le chargeur Terra 360 devrait être disponible en Europe d'ici la fin de l'année et aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique en 2022. On devrait le retrouver dans des stations-service, des magasins de proximité et d’autres lieux de vente au détail. Les chargeurs Terra 360 n’occupent pas beaucoup d’espace, ils peuvent être facilement installés dans de petits dépôts ou parkings. Les chargeurs sont entièrement personnalisables. En effet, ils peuvent afficher des logos de marque, offrent des options d'éclairage et peuvent inclure un écran publicitaire intégré de 27 pouces pour diffuser des vidéos et des images.