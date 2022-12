Audi commence à convertir toutes ses usines pour ne produire que des voitures électriques

Audi annonce le début de la transition vers le 100 % électrique. Le constructeur allemand va transformer ses usines plutôt que d'en créer des nouvelles. Le chantier est gigantesque et devrait être achevé dans les six prochaines années.

Au mois de juin 2022, Audi annonçait officiellement sa décision de passer au tout électrique à partir de 2033. À l’heure du bilan annuel, les ventes des sept modèles de voitures électriques de la compagnie se sont très bien vendues. Dans cette catégorie de véhicules, les ventes du constructeur allemand ont en effet bondi de 53,8 % au cours des trois premiers trimestres. La demande est forte et ne cessera de croître, puisque les moteurs thermiques sont amenés à disparaître.

La transformation des sites existants s’étalera sur six ans. Dès 2029, Audi ne fabriquera plus que des voitures électriques, sauf dans de rares sites chinois qui continueront de sortir des voitures à essence jusqu’en 2033. Gerd Walker, l’un des représentants de la marque, déclare au sujet de son plan de production pour le futur : « le chemin que nous empruntons préserve les ressources et accélère notre transformation en fournisseur de mobilité de luxe ».

Pour produire des voitures électriques, Audi va convertir ses usines plutôt que d'en fabriquer des nouvelles

La démarche de l’entreprise allemande est ancrée dans l'écologie. Audi veut purifier l’air des villes grâce aux voitures électriques, et plutôt que de construire de nouvelles usines, elle souhaite réutiliser l’existant, en le transformant. Cette nouvelle philosophie fera, certes, du bien à la planète, mais elle permettra surtout à Audi de diviser ses coûts d’exploitation par deux. Cela passera d’une part, par une plus grande flexibilité et une plus grande polyvalence de la chaîne de production, et d’autre part, par l’utilisation d’ordinateurs moins coûteux et nécessitant moins de mises à jour.

L’annonce d’Audi n’a rien d’étonnant dans un contexte où tous les fabricants automobiles passent aux moteurs électriques. La bataille sur ce secteur promet d’être plus rude que jamais. Elon Musk déclare ainsi que tous les concurrents de Tesla vont bientôt faire faillite.