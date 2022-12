Voiture électrique : nouveau record du monde, la Lucid Air Sapphire explose la Tesla Model S Plaid

Depuis son lancement, la Tesla Model S Plaid fait partie des voitures électriques les plus rapides du monde, mais a-t-elle vraiment une chance face à la prochaine Lucid Air Sapphire de 2023 ? La chaîne YouTube Hagerty a fait s’affronter les deux véhicules.

La Tesla Model S Plaid n’est peut-être plus la voiture électrique la plus rapide du monde, puisqu’elle a récemment été dépassée par la Rimac Nevera, mais elle n’en reste pas moins une référence lorsqu’on parle de vitesse. Les voitures de Tesla ont surtout historiquement toujours été plus rapides que leurs rivales de chez Lucid, les berlines Air, ce qui avait conduit Elon Musk à annoncer qu’il était persuadé que le constructeur allait faire faillite.

Cependant, Lucid n’a clairement pas dit son dernier mot. Le fabricant travaille sur une nouvelle version de sa berline électrique, la Lucid Sapphire, qui arrivera en 2023. Elle a la particularité d’être équipée de trois moteurs, et d’offrir plus de 1200 chevaux, soit plus que les 1020 chevaux de la Tesla Model S Plaid. La chaîne YouTube Hagerty est parvenue à dégoter un prototype du véhicule, et a fait s’affronter les deux supercar électriques sur 400 mètres. Elles étaient d’ailleurs rejointes par la Bugatti Chiron.

Le Tesla Model S Plaid n’a aucune chance sur 400 mètres face à la Lucid Air Sapphire

Au départ de la course, les Tesla Model S Plaid et Lucid Air Sapphire laissent sans surprise dans leur rétroviseur la Bugatti Chiron, puisque celle-ci ne profite pas de la traction impressionnante offerte par les voitures électriques.

La Tesla Model S Plaid et la Lucid Air Sapphire atteignent toutes deux les 96 km/h en seulement 2,1 secondes, mais cette dernière est 0,03 seconde plus rapide que la voiture d’Elon Musk. Cette avance se confirme à la ligne d’arrivée, puisque c’est la Lucid qui l’emporte. La Lucid Air Sapphire est parvenue à parcourir 400 mètres en seulement 9,1 secondes à une vitesse de pointe de 251 km/h, ce qui en fait un nouveau record de vitesse pour une voiture de production, c’est-à-dire un véhicule qui n'a subi aucune modification majeure (en dehors des pneus) par rapport à la version commercialisée pour tous.

De son côté, la Tesla Model S arrive troisième après 9,3 secondes et une vitesse de pointe de 245 km/h. Elle a entre-temps été dépassée par la Bugatti Chiron, qui est arrivée deuxième avec quelques mètres d’avance en 9,3 secondes et une vitesse de pointe de 251 km/h. On vous laisse vivre cette folle course avec la vidéo ci-dessous.