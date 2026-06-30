Cette puce maison permet à Meta d’échapper à la pénurie de mémoire qui frappe le monde entier

La pénurie de mémoire frappe le monde entier et fait grimper les prix sans répit. Meta, lui, a trouvé une parade plutôt maline. Sa solution maison pourrait bien lui faire économiser des fortunes.

Le marché de la mémoire traverse une crise sans précédent depuis la fin 2025. Les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle absorbent l'essentiel de la production mondiale. Les prix s'envolent et touchent aussi bien les particuliers que les grandes entreprises. Comme nous l'évoquions à propos de la pénurie que Samsung voit empirer jusqu'en 2027, la tension devrait encore durer plusieurs années. Même les géants de la tech cherchent à réduire leur facture.

Dans ce contexte, certains rivalisent d'inventivité pour contourner le problème. On a vu les entreprises de l'IA accaparer la mémoire sans même s'en servir, alors que les prix s'envolent pour tout le monde. Meta vise plus juste avec une puce maison baptisée Vistara. Ce composant sur mesure récupère la vieille DDR4 des serveurs mis au rebut. Le géant américain la réinjecte ensuite dans des machines récentes qui fonctionnent en DDR5. La firme transforme un déchet coûteux en ressource exploitable.

Meta réinjecte la DDR4 de ses vieux serveurs dans des machines modernes pour limiter ses dépenses

Le groupe de Menlo Park part d'un constat simple. Selon le papier présenté au symposium ISCA, Meta renouvelle ses serveurs tous les trois à cinq ans. Or les barrettes de mémoire, elles, restent fiables sept à dix ans. Une masse de DDR4 encore parfaitement utilisable partait donc à la casse. Vistara joue le rôle de pont entre cet ancien composant et les processeurs modernes grâce à une interface CXL. L'entreprise assemble des unités dédiées, les MemServers. Chacune marie 768 Go de mémoire neuve et 256 Go de DDR4 récupérée.

Le système d'exploitation considère cette réserve comme un appoint et y puise quand la DDR5 principale arrive à court. Les solutions du commerce ne savaient pas faire le tri, car elles liaient le contrôleur à sa propre mémoire. La puce de Meta sépare les deux et accepte n'importe quelle barrette disponible. Le réseau social compte déployer cette architecture sur des millions de serveurs pour rendre ses datacenters plus sobres. Le géant américain démontre que ses vieux composants oubliés rendent parfois plus de services que des pièces neuves hors de prix.