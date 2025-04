Chiffrer un message avec Gmail sera bientôt aussi simple que cocher une case

Google annonce le déploiement d'une nouvelle option facilitant grandement le chiffrement de mails avec Gmail. N'importe qui pourra en profiter à terme, même si pour l'instant seuls certains utilisateurs y ont accès.

Nos messages sont bien plus sécurisés qu'on le pense. Prenez des applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, Signal ou Telegram. Toutes chiffrent les échanges par défaut, ce qui signifie que si quelqu'un intercepte ce que vous envoyez, il ne pourra rien en faire puisqu'il ne possède pas la clé de déchiffrement. Nos smartphones et nos ordinateurs aussi sont chiffrés. C'est donc d'autant plus étonnant que nos boîtes mail soient à la traîne à ce niveau-là.

Le chiffrement par défaut des mails existe bien sûr, par exemple chez Proton. Mais globalement, la technologie est très mal implémentée, nécessitant de passer par des solutions tierces peu ergonomiques et difficiles à généraliser. Même Gmail, pourtant utilisé par presque 2 milliards de personnes à travers le monde, ne possède pas de solution intuitive pour garantir le chiffrement des échanges de bout-en-bout. Google en est conscient et fait un pas dans la bonne direction.

Google va faciliter le chiffrement des messages dans Gmail

Il se trouve que le 1er avril est le jour anniversaire de Gmail, lancé en 2004. À cette occasion, la firme de Mountain View annonce la possibilité d'envoyer un mail chiffré sur n'importe quelle boîte de messagerie en quelques clics. Même si le destinataire n'utilise pas Gmail, il sera invité à voir le message dans une version limitée du service. L'utilisateur devra alors utiliser un compte Google Workspace invité pour lire et répondre au mail.

Des options supplémentaires permettront par exemple de forcer l'utilisation du chiffrement. Il faudra en revanche s'armer de patience pour que tout le monde puisse profiter de cette avancée. Elle est d'abord déployée en bêta aux utilisateurs payant pour une formule Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard, ou Education Plus avec option Assured Control. On ignore quand les autres types de comptes, notamment personnel, y auront droit.