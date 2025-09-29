L’Assurance maladie va vous spammer de mails et promis ce n’est pas une arnaque, on vous explique tout

Ce vendredi 26 septembre, l'Assurance Maladie lance une grande opération de communication auprès des Français. Celle-ci va prendre la forme d'une série de mails, envoyés tous les dix jours, appelant les assurés à vérifier leur compte ainsi que les remboursements perçus.

La plupart du temps, lorsque l'on vous parle de l'Assurance maladie, c'est pour vous signaler une arnaque en cours. Pas plus tard que cet été, nous vous mettions en garde contre une campagne de phishing par courrier. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Puisque virtuellement tous les Français sont inscrits à l'Assurance maladie, celle-ci est une véritable mine d'or pour les pirates, qui collectent régulièrement les données personnelles de millions de personnes en une seule attaque.

Mais aujourd'hui, nous évoquons l'Assurance maladie pour vous prévenir de l'inverse. En effet, vous n'allez pas tarder à recevoir de nombreux mails de l'organisme. On vous assure que cela n'a rien d'une arnaque – c'est même tout le contraire. Nos confrères du Parisien expliquent en effet que ce vendredi 26 septembre, une nouvelle campagne de communication a été lancée. Désormais, tous les 10 jours, vous recevrez un nouveau courriel de votre assurance.

Pourquoi l'Assurance maladie va vous envoyer beaucoup de mails

L'objectif premier de cette campagne est d'informer les Français sur le coût de l'Assurance maladie. D'après Marc Scholler, directeur délégué de l’Assurance maladie en charge de l’audit, des finances et de la lutte contre la fraude, l'organisme dépense en moyenne 600 millions d'euros par jour. Une somme financée par la solidarité nationale, rappelle ce dernier. Mais surtout, cette opération vise à lutter activement contre la fraude.

Pour ce faire, chaque mail comportera l'ensemble des paiements effectués en son nom au cours des derniers jours. Si aucun détail ne sera révélé dans le courriel, celui-ci invitera l'assuré à se rendre sur son espace en ligne pour vérifier la teneur de ces opérations. Pour expliqué ce choix, Marc Scholler raconte comme un assuré a réalisé qu'un détartrage lui ayant coûté 40€ a été déclaré comme facturé 8000€ de prothèses dentaires. à l'Assurance maladie.

En effet, 70€ des fraudes à l'Assurance maladie sont du fait des professionnels de santé. « Avec le tiers payant, il peut y avoir des actes fictifs ou surfacturés en votre nom sans que vous le sachiez parce que vous n’allez jamais consulter votre relevé en ligne et vous n’avez donc pas l’information”, explique Marc Scholler. “Là, on vous incite à aller voir le détail des remboursements et à donner l’alerte en cas de fraude. »

Que faire en cas de fraude détectée sur votre compte Ameli

L'Assurance maladie appelle donc à la vigilance accrue. L'organisme insiste sur l'importance de vérifier régulièrement ses remboursements pour s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie. Par ailleurs, pour faciliter tout signalement, celui-ci a mis en place un chatbot permettant aux assurés de déclarer une opération suspecte sur leur compte.

En ouvrant le chatbot, ces derniers pourront cliquer sur l'option Signaler un remboursement suspect, avant de recevoir un formulaire avec le motif Remboursement de soins. Il sera également possible de détailler la fraude suspectée dans un message. Pour conclure, il faudra cocher la case Signaler un acte médical ou un soin non réaliser avant d'envoyer le tout à sa caisse d'assurance maladie.

« Avec le tiers payant, on a parfois le sentiment que quand on va chez le médecin ou à la pharmacie, c’est gratuit ou presque, or ça ne l’est pas”, souligne Marc Scholler. En 2024, 628 millions d'euros de fraude ont été détecté par l'Assurance maladie.

Source : Le Parisien