Non, votre compte Gmail n’est pas en danger : Google veut rassurer les utilisateurs

Suite aux nombreux articles affirmant que les comptes Gmail de 2,5 milliards d'utilisateurs étaient potentiellement en danger, Google affirme qu'il n'y a en réalité aucun problème de sécurité.

La nouvelle a fait le tour du Web la semaine dernière, et pour cause : elle concerne potentiellement 2,5 milliards de personnes. C'est-à-dire le nombre d'utilisateurs de Gmail à travers le monde. Nous en parlions dans nos colonnes le 25 août dernier. Google confirmait un piratage un vol des mots de passe Gmail, exhortant les gens à changer le mots de passe de leur messagerie. C'est en tout cas ce que beaucoup de médias, dont le nôtre donc, ont relayé.

On comprend facilement le vent de panique qui a soufflé suite à cette annonce. Sans parler du nombre impressionnant d'internautes impactés, beaucoup se servent de leur adresse Gmail pour se connecter à d'autres services en ligne, le plus souvent en réutilisant le même mot de passe. Un hacker ayant accès à la boîte principale d'une victime gagne donc parfois un véritable passe-partout utilisable contre elle. Pourtant, il n'y aurait rien à craindre au final.

Aucun avertissement sur un problème de sécurité Gmail n'a été envoyé, Google est formel

Circulez, il n'y a rien à voir. Voilà en substance le message officiel de Google dans un article de blog daté du 1er septembre : “Plusieurs affirmations inexactes ont récemment fait surface, affirmant à tort que nous avions adressé un avertissement général à tous les utilisateurs de Gmail concernant un problème de sécurité majeur. C'est totalement faux“.

Précisant à quel point elle prend la sécurité de ses services à cœur, la firme de Mountain View rappelle que “même si les pirates informatiques cherchent toujours des moyens d’infiltrer les boîtes de réception, [ses] protections continuent de bloquer plus de 99,9 % des tentatives de phishing et de logiciels malveillants avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs“.

Google en profite pour en remettre une couche sur l'utilisation des passkeys en guise d'alternative aux mots de passe, tout en pointant vers sa page dédiée aux réflexes à adopter pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels. En revanche, rien n'indique d'où vient cette fausse alerte.