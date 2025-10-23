Cette mise à jour majeure de ChatGPT va complètement changer la façon dont vous l’utilisez

OpenAI ne se repose pas sur ses lauriers et continue de développer son produit phare : ChatGPT. Le chatbot IA devrait bientôt recevoir une mise à jour déterminante qui va transformer la manière dont vous vous en servez.

OpenAI diversifie les usages de son chatbot : après avoir développé ses propres applications Web, Android et iOS et fait une (courte) incursion dans WhatsApp, ChatGPT s’exporte désormais dans votre navigateur avec ChatGPT Atlas, le nouveau navigateur d’OpenAI qui veut réinventer Internet – et que la rédaction de PhonAndroid a testé pour vous.

Mais OpenAI n’oublie pas pour autant ce qui a fait sa renommée : l’entreprise planche sur des nouveautés comme des messages privés et des discussions de groupe – ces fonctionnalités ont été repérées dans la version Android de ChatGPT. Et le mode vocal de ChatGPT – rebaptisé en septembre dernier Voice ou ChatGPT Voice – va, lui aussi, connaître des améliorations, probablement en réponse à la montée en puissance de Gemini Live, que Google ne cesse d’améliorer.

Le mode vocal de ChatGPT s’invite dans l’interface de discussion pour profiter d’un contenu enrichi

Des lignes de code dans la version v1.2025.294 de l’application suggèrent que le mode vocal de ChatGPT pourrait être intégré directement au sein de la conversation et ainsi bénéficier d’un contenu enrichi. Nos confrères d’Android Authority sont parvenus à activer cette fonctionnalité inédite, bien qu’elle ne soit pas encore déployée.

À l’heure actuelle, si vous appuyez sur l’icône de ChatGPT Voice, une animation s’ouvre en mode plein écran. Pour faciliter le suivi de la discussion, il est possible d’activer les sous-titres afin de bénéficier de la transcription instantanée. En revanche, cette interface dédiée aux conversations vocales est dénuée de contenu enrichi, tel que des liens, des cartes ou encore des prévisions météo. Pour y accéder, il vous faut mettre fin au mode vocal.

Avec la mise à jour, toucher l’icône lancera la conversation vocale directement au sein de l’interface de discussion : l’icône deviendra bleue et rappuyer dessus vous permettra de mettre fin à la discussion. Une icône en forme de micro apparaîtra : appuyer dessus permettra de désactiver ou de réactiver le micro.

Surtout, cette modification permet à ChatGPT de vous fournir un contenu enrichi pendant votre échange : par exemple, si vous demandez oralement au chatbot « Quel temps fait-il ? », il vous répondra à l’oral et avec la transcription en temps réel, tout en affichant les prévisions météo. Vous pourrez également consulter la liste de liens utilisés par le chatbot pour vous répondre.