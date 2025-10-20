Fini le problème de « mémoire pleine » de ChatGPT, une mise à jour majeure débarque

Plus tôt cette année, OpenAI a doté ChatGPT d’une mémoire évitant aux utilisateurs de se répéter sans cesse. L’entreprise va désormais encore plus loin en rendant son chatbot toujours plus intelligent grâce à cette mise à jour majeure de sa mémoire.

ChatGPT s’est imposé dans le paysage de l’intelligence artificielle comme le chatbot le plus utilisé du monde. Trois ans se sont (bientôt) écoulés depuis son lancement OpenAI n’a de cesse de l’améliorer pour conserver son positionnement, notamment grâce à des mises à jour permettant au modèle d’apporter des réponses toujours plus pertinentes et de rendre les conversations toujours plus fluides et personnalisées.

En dotant ChatGPT d’une fonction mémoire – on vous explique ici comment l’activer – OpenAI a franchi cette année une étape clé vers des IA vraiment personnalisées. Mais il semble que l’entreprise ait de plus grandes ambitions pour la mémoire de son chatbot, en témoigne le déploiement de cette nouvelle mise à jour majeure.

ChatGPT gère maintenant sa mémoire de façon automatique et intelligente

Grâce à sa fonction mémoire, ChatGPT est capable de se souvenir des informations partagées précédemment, que vous les ayez ajoutées à la main ou parce que le modèle les a estimées importantes. Pour autant, le système sur lequel elle repose n’est pas exempt de frictions : gérer manuellement les éléments mémorisés peut s’avérer fastidieux et ne pas le faire engendre l'inéluctable message Mémoire pleine.

Pour y remédier, OpenAI déploie une nouvelle fonction de gestion automatique des éléments mémorisés par ChatGPT. Le modèle apprend à pondérer les informations de façon plus naturelle selon leur fréquence et leur récence : mentionnez-lui quotidiennement votre aversion pour le matcha, le sujet demeurera prioritaire ; n’évoquez plus votre amour du café pendant quelques mois, le sujet sera relégué progressivement au second plan.

Vous conservez le contrôle : recherchez et triez vos souvenirs par date, ou déterminez ceux les plus importants dans les paramètres. Il demeure utile de le faire pour trouver le bon équilibre – l’IA pouvant toujours se tromper. S'il s'agit d’une évolution technique, elle est aussi sociale selon nos confrères de TechRadar : théoriquement, ChatGPT traite désormais vos préférences comme un document numérique partagé et non plus comme une liste de faits.

La mémoire pourrait être la clé de voûte de l'IA en général : si cette refonte de celle de ChatGPT n'apparaît pas comme révolutionnaire, elle pourrait l'être dans ses implications : elle favorise la continuité, permettant ainsi sur le long terme un usage plus profond de l’IA. Cette fonction est déployée pour le Web pour les abonnements Plus ou Pro, mais l’on peut supposer que les comptes gratuits en bénéficieront un jour.