Ces trois monstres rouges bouleversent notre compréhension de la formation des galaxies

Le télescope James Webb ne cesse de surprendre les scientifiques avec des découvertes inédites. Dernièrement, il a permis de détecter trois galaxies massives, formées peu après le Big Bang. Surnommées les “monstres rouges,” elles remettent en question les théories sur la formation des galaxies dans l’univers primitif.

Depuis son lancement, le télescope spatial James Webb a repoussé les limites de notre compréhension de l’univers. En capturant des images d’une précision inégalée, il a révélé des phénomènes cosmiques surprenants, comme des quasars ultra-brillants et des supernovas lointaines, éclairant les mystères de l’univers en expansion. Chaque découverte apporte de nouveaux défis aux modèles cosmologiques actuels.

La dernière avancée majeure concerne la découverte de trois galaxies ultra-massives dans le premier milliard d’années après le Big Bang. Une équipe dirigée par l’Université de Genève a identifié ces galaxies presque aussi massives que la Voie Lactée. Grâce au programme FRESCO du JWST, ces “monstres rouges” montrent que la formation des étoiles dans les premiers temps de l’univers était bien plus rapide et efficace que prévu.

Le télescope James Webb dévoile trois “monstres rouges”

Ces galaxies, surnommées “monstres rouges” à cause de leur teinte distincte due à la poussière qu’elles contiennent, sont invisibles en lumière visible. Avec le JWST, les chercheurs ont pu les observer en détail et découvrir qu’elles forment des étoiles à un rythme deux fois plus rapide que les autres galaxies plus petites de cette époque. Cela remet en question la compréhension des vitesses de croissance galactique au début de l'univers.

Les théories actuelles supposent que les galaxies évoluent lentement dans de vastes halos de matière noire, ne convertissant qu’une fraction limitée de gaz en étoiles. Les “monstres rouges” semblent contredire ce modèle. Ils prouvent que certaines galaxies primordiales ont pu former des étoiles bien plus intensivement. Cette découverte met en évidence des processus uniques qui auraient permis cette croissance rapide et massive dès les débuts de l'histoire cosmique.

Bien que ces résultats n'invalident pas le modèle cosmologique standard, ils indiquent que des mécanismes particuliers auraient permis à certaines galaxies de se développer plus rapidement. En poursuivant leurs observations avec le JWST et l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), les chercheurs espèrent mieux comprendre ces mystérieuses galaxies. Ces “monstres rouges” marquent le début d’une nouvelle ère d’exploration des premières étapes de formation de l’univers.

