Le télescope James Webb découvre des signes de planètes autour d’étoiles « ratées »

Le télescope James Webb vient de révéler l’existence de disques de matière autour de certaines étoiles « ratées » que l’on croyait incapables d’accueillir des planètes. Cette découverte inattendue pourrait éclairer d’un nouveau jour la formation des systèmes planétaires.

Les étoiles et les planètes se forment au sein de vastes nuages de gaz et de poussière, qui s’étendent sur plusieurs années-lumière dans l’espace. Les premières prennent forme avant les secondes, et créent souvent un disque de matière autour d’elles qui est propice à l’apparition de planètes. Mais ce processus ne s’applique pas à tous les objets qui naissent dans ces nuages. Les naines brunes, par exemple, n’ont pas assez de masse pour démarrer les réactions nucléaires caractéristiques des étoiles, ce qui les rend sombres et peu lumineuses.

Grâce au télescope spatial James Webb, les scientifiques ont récemment découvert des disques protoplanétaires autour de certaines naines brunes dans la nébuleuse d’Orion. C'est la première confirmation directe de tels disques autour de ces “étoiles ratées”. Cela révèle que ces objets peuvent être entourés de matière similaire à celle qui forme des planètes.

Ces découvertes offrent une perspective inédite sur le potentiel des naines brunes à former des systèmes planétaires. Depuis les premières images de la nébuleuse d’Orion par Hubble dans les années 1990, les astronomes soupçonnaient la présence de disques autour de certains objets peu lumineux. Toutefois, il manquait des détails cruciaux pour confirmer qu’il s’agissait bien de de ce type d'étoiles. Avec ses capacités en infrarouge, le James Webb a pu mesurer la température de ces corps sombres et identifier des disques autour d’au moins 20 d’entre elles.

Ces naines brunes, observées dans la nébuleuse d’Orion à environ 1 500 années-lumière, présentent des masses allant de 13 à 75 fois celle de Jupiter. Certains se situent même à la limite de celle nécessaire pour déclencher la fusion nucléaire. Cette recherche marque une étape clé pour comprendre si ces “étoiles ratées” peuvent héberger des planètes. Les astronomes espèrent que de futures observations du James Webb enrichiront notre connaissance des systèmes planétaires et de leur diversité.

Source : JWST/NIRSpec Observations of Brown Dwarfs in the Orion Nebula Cluster