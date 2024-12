Cette galaxie découverte par le télescope James Webb bouleverse nos connaissances sur la formation de l’Univers

Le télescope James-Webb continue de repousser les limites de notre compréhension de l’Univers. Après des découvertes fascinantes, il révèle une galaxie vieille de 12 milliards d’années, remettant en cause les théories actuelles. Ce nouveau mystère pourrait changer notre vision du cosmos.

L’Univers regorge de mystères que les scientifiques tentent de percer depuis des décennies. Le télescope spatial James-Webb, lancé en 2021, a déjà permis des découvertes révolutionnaires. Il a, par exemple, observé la supernova Hope, un phénomène qui pourrait expliquer la vitesse d’expansion du cosmos, et détecté trois gigantesques monstres rouges qui remettent en question la formation des galaxies après le Big Bang. Avec ses capacités d’observation sans précédent, ce dernier nous offre une fenêtre sur l’Univers primitif, nous révélant des objets encore jamais observés.

Sa dernière découverte, une galaxie spirale nommée A2744-GDSp-z4, a surpris les astronomes. Située à plus de 12 milliards d’années-lumière, cette dernière possède une structure étonnamment ordonnée pour une époque si ancienne. Elle s’est formée seulement 1,5 milliard d’années après le Big Bang, à une période où les galaxies étaient généralement chaotiques et fragmentées.

James Webb révèle une galaxie spirale formée en un temps record

A2744-GDSp-z4 se distingue par ses deux bras spiraux bien définis, caractéristiques des galaxies dites “de grand dessein”. Ce type de galaxie est rarement observé dans l’Univers primitif, car les spirales mettent normalement beaucoup plus de temps à se former. Pourtant, celle-ci a atteint une masse équivalente à 10 milliards de fois celle du Soleil en quelques centaines de millions d’années seulement, un record de vitesse qui remet en cause les modèles actuels.

Les chercheurs avancent plusieurs théories pour expliquer cette anomalie. L’hypothèse principale est la présence d’une barre stellaire, une structure qui canalise le gaz et les étoiles vers des régions spécifiques, favorisant une croissance rapide et ordonnée. Une fusion entre deux galaxies plus petites est également envisagée, bien que peu probable au vu de l’aspect harmonieux de cette dernière. Quoi qu’il en soit, cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension des premiers stades de formation galactique et ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur les mystères de l’Univers.

Source : Astronomy & Astrophysics December 2024