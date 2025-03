Cette photo prise par le télescope spatial Hubble nous montre le spectacle fascinant d’une galaxie à sursaut d’étoiles

Le télescope Hubble continue de nous émerveiller avec une nouvelle image d’une galaxie en pleine effervescence. Située à 50 millions d’années-lumière, cette spirale lumineuse abrite une intense formation d’étoiles. Un phénomène fascinant qui révèle les secrets de l’univers.

Depuis plus de 30 ans, le télescope spatial Hubble nous offre des images spectaculaires de l’espace. Récemment, il a révélé NGC 5643, une galaxie spirale située à 40 millions d’années-lumière, avec ses bras bien définis et son noyau alimenté par un trou noir supermassif. Il a aussi surpris les astronomes avec A2744-GDSp-z4, une galaxie vieille de plus de 12 milliards d’années, bien plus ordonnée que prévu pour une époque si reculée. Aujourd’hui, ce dernier nous plonge dans une autre découverte fascinante.

Située à environ 50 millions d’années-lumière dans la constellation de la Vierge, NGC 4536 est une galaxie spirale classée parmi les Starburst Galaxies – galaxies à sursaut d’étoiles -. Contrairement aux classiques, elle connaît une formation d’étoiles extrêmement rapide. Sur l’image capturée par Hubble, on distingue de jeunes étoiles bleues dispersées dans ses bras ainsi que des nuages de gaz ionisé, signe de la naissance de ces nouveaux astres à un rythme accéléré.

Hubble révèle une galaxie où la formation d’étoiles atteint des sommets

Les galaxies à sursaut d’étoiles comme NGC 4536 produisent de nouvelles étoiles à un rythme bien supérieur à la normale. Ce phénomène peut être déclenché par des interactions gravitationnelles avec d’autres galaxies ou par une concentration importante de gaz dans une région précise. Dans le cas de cette dernière, la présence d’une barre centrale semble diriger le gaz vers son noyau, favorisant une intense activité stellaire. L’image de Hubble met en évidence un anneau lumineux autour du centre qui dévoile cette effervescence cosmique.

Les nouvelles étoiles de NGC 4536 ont une durée de vie courte. Beaucoup sont massives et consomment leur carburant en quelques millions d’années seulement, avant d’exploser en supernovae. Ces explosions libèrent une forte lumière ultraviolette qui chauffe les nuages de gaz environnants, formant des régions brillantes de gaz ionisé visibles en rouge sur l’image.

Cette observation fait partie d’un programme plus large visant à mieux comprendre le lien entre la formation des étoiles et la présence de gaz froid dans les galaxies proches. Grâce à Hubble, les astronomes continuent de décrypter ces phénomènes, nous offrant une vision toujours plus précise de l’évolution du cosmos.

Source : NASA