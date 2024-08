Le télescope James Webb dévoile l’image éblouissante d’une galaxie lointaine

Le télescope spatial James Webb continue d’explorer les profondeurs de l’univers. Cette fois-ci, il dévoile une image impressionnante de Messier 106, une galaxie spirale située à 23 millions d'années-lumière de la Terre. Ces nouvelles observations apportent des détails inédits sur les mystères cosmiques.

L'exploration de l'univers recèle encore bien des mystères, et le télescope spatial James Webb (JWST) joue un rôle clé dans la découverte de ces secrets. Conçu pour observer les régions les plus éloignées et les plus anciennes du cosmos, il a déjà permis de capturer des images fascinantes qui offrent un aperçu sans précédent de l'univers lointain. En 2022, il avait déjà dévoilé la première image de l'univers à la plus haute résolution jamais capturée, montrant les premières galaxies formées juste après le Big Bang.

Récemment, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont publié de nouvelles images de la galaxie spirale Messier 106, également connue sous le nom de NGC 4258. Située dans la constellation des Chiens de chasse, elle se distingue par son noyau lumineux et ses bras étendus de gaz et de poussière, révélés avec une précision extraordinaire grâce aux capacités infrarouges du James Webb. C’est ce même télescope avait également permis de découvrir LHS 1140 b il y a peu, une exoplanète dans la zone habitable de son étoile, qui pourrait abriter un océan tempéré.

Le trou noir au cœur de la galaxie Messier 106 est révélé en détail par le télescope spatial James Webb

Ce qui rend ces nouvelles images si remarquables, c'est la capacité du JWST à percer les couches de poussière stellaire qui masquent habituellement les détails visibles depuis la Terre. Le télescope a révélé un trou noir supermassif en plein cœur de Messier 106, encore très actif, contrairement à celui de notre propre galaxie, la Voie lactée. Ce dernier engloutit du gaz en spirale, ce qui produit une émission de radiation intense qui éclaire le noyau de la galaxie.

Les observations de Messier 106 offrent également des informations précieuses sur la distribution du gaz et de la poussière dans la galaxie. Les régions bleues indiquent la poussière stellaire dispersée, tandis que les nuances orange et rouge représentent la poussière plus chaude et plus froide respectivement. Ces découvertes permettent aux astronomes de mieux comprendre les processus galactiques, comme la formation des étoiles et le comportement des trous noirs. Il contribue ainsi à notre compréhension globale de l'univers et de son histoire.

Source : ESA