Cette fonction des Pixel très appréciée avait mystérieusement disparu : Google la ressucite avec Android 16 QPR2, mais tout le monde ne pourra pas en profiter

Google déploie la dernière version stable de son OS : Android 16 QPR2. Cette mise à jour s’accompagne du rétablissement d’une fonction bien pratique, qui avait mystérieusement disparu des dernières bêtas.

Google est en train de déployer la version stable d’Android 16 QPR2. Cette dernière version de l’OS apporte plusieurs nouveautés, mais elle marque surtout le retour d’une fonctionnalité très pratique qui s’était volatilisée.

Pour la petite histoire, cette option avait fait sa toute première apparition sur la gamme Pixel 9 Android 16 DP2, avant d’être étendue à d’autres modèles. Puis Google l’avait mystérieusement fait disparaître des bêtas suivantes, laissant les utilisateurs perplexes. Mais bonne nouvelle : elle est désormais de retour. C’est en tout cas ce que signalent certains utilisateurs sur Reddit. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

Google réintroduit discrètement une fonction bien pratique qui avait mystérieusement disparu des dernières bêtas d’Android 16

Cette fameuse option qui fait son retour avec le déploiement de la version stable d’Android 16 QPR2, c’est le déverrouillage par empreinte digitale écran éteint. Son but ? Garder activer le capteur d’empreinte de votre smartphone, même lorsque l’écran est éteint.

Pour déverrouiller votre appareil avec votre empreinte, vous n’avez pas besoin d’activer l’écran au préalable : il vous suffit simplement de poser votre doigt au niveau du capteur. Jusqu’à présent, cette possibilité était offerte uniquement avec l’Always-on Display (AOD) – la fonction permettant de garder l’écran toujours allumé. Cette fonction apporte sûrement un léger gain d’autonomie – l’AOD ayant un impact dessus. Voici le chemin pour l’activer : Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l’appareil > Empreinte digitale.

Pour autant, cette option semble n’être disponible qu’à partir du Pixel 9 – et le Pixel 9a semble exclu – et il est évidemment nécessaire d’avoir fait la mise à jour Android 16 pour l’obtenir. Selon nos confrères d’Android Authority, il semble que cette restriction soit due à des limitations matérielles – mais Google ne s’est pas exprimé à ce propos.

Les Pixel les plus récents utilisent en effet un capteur d’empreintes ultrasonique, alors que leurs prédécesseurs embarquent des capteurs optiques – tout comme le Pixel 9a. En envoyant une impulsion électronique, les capteurs ultrasoniques sont plus précis ; tandis que les capteurs ultrasoniques dépendent parfois de la lumière pour détecter l’empreinte. Ceci expliquerait l’incompatibilité de la fonction avec des modèles antérieurs au Pixel 9.