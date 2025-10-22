L’écran Always-On des Google Pixel va devenir plus intelligent (et votre batterie vous dira merci)

Google planche sur une nouvelle option qui offrira aux propriétaires de smartphones Pixel davantage de contrôle sur la fonction Always-On Display. Surtout, ce nouveau réglage permettra de rendre cette dernière moins énergivore.

La fonction Always-on Display (AOD) est présente sur la plupart des smartphones Android. Comme son nom le suggère, elle affiche l’heure et les notifications en un coup d’œil, l’écran restant toujours allumé. La contrepartie ? Un léger impact sur l’autonomie. Son objectif est toujours le même, mais elle se comporte différemment selon les modèles.

Certains smartphones misent sur la flexibilité en offrant à leur propriétaire la possibilité de planifier quand cette fonction est activée et quand elle ne l’est pas, ce qui permet de ne pas gaspiller d’énergie inutilement. Les Pixel ne font pas (encore) partie de cette catégorie. Cela pourrait changer : Google travaille sur un nouveau réglage.

Google prépare un écran Always-On plus intelligent et moins énergivore pour ses Pixel

Les Pixel utilisent déjà leur capteur de proximité afin de couper l’AOD lorsqu’ils sont posés l’écran face contre la table ou quand ils sont rangés dans une poche. Le mode Coucher désactive également l’AOD. Mais l'utilité de la fonction reste limitée : si vous laissez votre smartphone posé quelque part l’écran vers le haut, l’AOD restera allumée jusqu’à l’activation du mode Coucher.

C’est pourquoi Google prépare un nouveau réglage pour rendre l’AOD des Pixel plus intelligent et moins énergivore. En plus d’un curseur repensé pour régler la luminosité de la lampe torche, nos confrères d’Android Authority ont en effet repéré dans la version Canary d’Android des lignes de code de l’application Paramètres qui suggèrent une désactivation automatique de la fonction Always-On Display des écrans des Pixel lorsqu’aucune activité n’est détectée afin d’économiser de l’énergie.

Pour autant, le code n’indique pas de quelle manière Android déterminera quand un utilisateur est inactif, ni combien de temps sera nécessaire avant que l’Always-On Display ne soit éteint. Mais Google pourrait s’inspirer de Samsung qui propose une option similaire sur ses smartphones, dite auto, qui détecte non seulement quand l’appareil est posé face contre terre, mais aussi lorsqu’il est dans un endroit sombre ou que l’utilisateur dort. Elle permet de réduire la consommation d’énergie, tout en conservant une fonction prête à l’emploi, ainsi que de prolonger la durée de vie de l’écran et d’éviter le burn-in.

On ignore quand – ou même si – cette option d’économie d’énergie sera déployée, puisqu’elle apparaît uniquement dans le code de la dernière version d’Android Canary pour le moment. On espère que, si Google la lance officiellement un jour, elle ne sera pas réservée qu'aux modèles les plus récents.