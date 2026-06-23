Cette étoile ratée a forcé deux planètes à naître là où c’était impossible

La NASA vient de repérer un système planétaire hors du commun. Une étoile ratée y a contraint deux mondes à se former dans une zone improbable. Les modèles actuels n'expliquent toujours pas un tel arrangement.

système planetaire impossible
Source : INAF

La recherche d'exoplanètes occupe les astronomes depuis plusieurs décennies. Chaque nouveau monde détecté affine notre compréhension de la formation des planètes. Le télescope James Webb avait récemment percé un mystère sur la naissance des planètes géantes. Mais certains systèmes restent inexplicables et défient encore les théories établies. L'un d'eux vient de surgir à plus de quatre cents années-lumière de la Terre.

Ce système porte le nom de TOI-201 et abrite un objet pour le moins étrange. Au cœur de ce dernier se trouve une naine brune, souvent qualifiée d'étoile ratée. Cet astre se forme comme une étoile classique, mais sans jamais déclencher la fusion de l'hydrogène. Sa masse insuffisante le place entre les plus grosses planètes et les plus petites étoiles. Une autre planète géante avait déjà vu son orbite perturbée par un compagnon massif et hors norme. La naine brune de produit ici un effet tout aussi déroutant sur ses voisines.

Une étoile ratée a poussé deux planètes à naître dans sa zone la plus brûlante

La naine brune de TOI-201, baptisée TOI-201 c, suit une orbite très allongée de 2 881 jours. Selon une étude publiée dans la revue Nature, sa gravité a forcé deux planètes à se former dans une zone étroite et brûlante. On y trouve une super-Terre baptisée TOI-201 d. Elle boucle son orbite en 5,8 jours. Un Jupiter chaud, TOI-201 b, complète la sienne en 53 jours. Leurs trajectoires s'alignent parfaitement avec celle de la naine brune. La NASA a détecté l'ensemble grâce à son satellite chasseur d'exoplanètes TESS.

Cette configuration contredit frontalement les modèles de formation planétaire. Les géantes gazeuses naissent normalement bien plus loin de leur étoile. La naine brune TOI-201 c crée pourtant une forte instabilité gravitationnelle à courte distance. Les deux planètes ont malgré tout réussi à se former et à survivre. TOI-201 c devient aussi le premier objet de ce type dont la masse est confirmée par transit. Cette découverte éclaire d'un jour nouveau la naissance des planètes autour des astres les plus massifs.


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