GeForce Now : les prix des formules grimpent dès le 1er novembre

Triste nouvelle pour les abonnés au GeForce Now. En effet, Nvidia s'apprête à augmenter le prix de toutes les formules de son service de cloud gaming dès le 1er novembre 2023. Une nécessité d'après le constructeur pour compenser la flambée des coûts de l'énergie.

Avis aux abonnés au GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. L'équipe verte s'apprête à augmenter les prix de toutes les formules dès ce 1er novembre 2023. Pour l'entreprise américaine, cette revalorisation tarifaire est nécessaire pour compenser la flambée des coûts de l'énergie.

Comme l'a précisé la marque dans un récent communiqué de presse, les membres actifs et les nouveaux venus qui s'inscrivent avant cette date pourront bloquer leur adhésion au prix actuel durant 6 mois. Ensuite, les derniers tarifs seront appliqués. Mais justement, quels sont ces nouveaux prix ?

A lire également : Xbox – les jeux du PC Game Pass débarquent dès cette semaine sur GeForce Now

Voici les nouveaux prix du GeForce Now

Tout d'abord, les formules Prioritaire 1 mois et 6 mois passeront respectivement à 10,99 € et 54,99 €. Pour l'instant, les deux offres sont toujours affichées à 9,99 € et 49,99 €. On en vient ensuite aux formules Ultime 1 mois et 6 mois.

Pour les néophytes, cette offre propose un accès aux serveurs RTX 4080, des sessions de jeu jusqu'à 8 heures maximum, une définition d'image en 4K et un framerate pouvant monter jusqu'à 120 images par seconde. Pour l'heure, le forfait Ultime est affiché à 19,99 €/mois ou bien à 99,99 € pour 6 mois.

Mais dès le 1er novembre, la facture sera plus importante : 21,99 € pour la formule mensuelle et 109 € pour la version semestrielle. L'annonce de cette nouvelle grille tarifaire survient alors que le GeForce Now vient d'accueillir 23 nouveaux jeux dans son catalogue.

En voici d'ailleurs la liste complète :

Forza Motorsport (Steam, Xbox et PC Game Pass, 12 octobre)

From Space (Xbox et PC Game Pass, 12 octobre)

Hotel : A Resort Simulator (Steam, 12 octobre)

Saltsea Chronicles (Steam, 12 octobre)

Star Trek : Infinite (Steam, 12 octobre)

Tribe : Primitive Builder (Steam, 12 octobre)

Lords of the Fallen (Steam et Epic Games Store, 13 octobre)

Bad North (Xbox)

Call of The Sea (Xbox)

For The King (Xbox)

Golf with your Friends (Xbox)

Metro Simulator 2 (Steam)

Moonbreaker (Steam)

Narita Boy (Xbox)

Rubber Bandits (Xbox)

Sifu (Xbox)

Star Renegades (Xbox)

Streets of Rogue (Xbox)

Supraland (Xbox)

Supraland Six Inches Under (Epic Games Store)

The Surge (Xbox)

Tiny Football (Steam)

Yes, your Grace (Xbox)

Parmi les jeux cités, on retiendra évidemment l'arrivée de Forza Motorsport, le dernier né de la licence de simulation automobile de Turn10.