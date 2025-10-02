Votre PC portable va voir son autonomie grimper en flèche s’il est équipé de ces cartes graphiques

L'autonomie est un des premiers critères à prendre en compte lors de l'achat d'un PC portable, d'autant plus sur les PC gaming. Sur ce point, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne, et l'écart vient encore de se creuser grâce à une toute petite mise à jour d'un pilote bien particulier.

Pouvoir jouer aux jeux vidéo sur un PC portable, c'est, quand on y pense, déjà une petite prouesse technique en soi. Mais cela ne veut pas dire que la chose est exempte d'inconvénients. Outre le fait que l'ordinateur peut rapidement se transformer en radiateur, il arrive que l'autonomie laisse à désirer, tant elle se fait absorber par les jeux gourmands. Cela, Nvidia le sait bien et, à défaut de trouver une solution directe à ce problème, a trouvé un moyen de vous aider à limiter les dégâts.

En effet, quand elle n'est pas occupée à fabriquer des cerveaux de robots ou à développer sa prochaine génération de carte graphique, ce sont les PC que l'entreprise aide rendre à plus performants. Si vous possédez un PC de bureau équipé d'un GPU de l'équipe verte, vous avez probablement entendu parler de G-Assist. Aujourd'hui, ce petit outil débarque sur PC portable et compte bien aider les utilisateurs à économiser leur batterie.

Sur le même sujet – Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 chute enfin en France, certains modèles tombent même sous le tarif conseillé

Comment Nvidia va améliorer l'autonomie des PC portables

C'est à l'été 2024 que Nvidia dévoile G-Assist, un assistant IA qui permet de fluidifier les interactions entre utilisateurs et machine. L'idée est simple : permettre au joueur de décrire les paramètres qu'il aimerait modifier sur dans l'application Nvidia, G-Assist lui montre comment s'y prendre. Après avoir déployé sa technologie sur toutes ses cartes graphiques avec au moins 6 Go de VRAM, c'est au tour des PC portables équipés d'un GPU RTX d'y avoir droit.

La firme vient en effet de mettre à jour l'application Nvidia sur tous les PC portable compatibles. Dans le changelog de la version 11.0.5, on peut lire que G-Assist fait son arrivée. L'assistant sera notamment capable de de configurer les paramètres Battery Boost, WhisperMode et vous proposer la configuration idéale pour le jeu que vous souhaitez. Parfait pour s'assurer de longues sessions de jeu dans des conditions idéales.