Cette application Samsung va disparaître très bientôt, attention si vous l’utilisez

Samsung annonce la fin d'une de ses applications. Présente depuis des années sur ses smartphones, elle tire sa révérence bientôt et ne sera plus accessible sur la majorité des récents mobiles de la marque.

Il y a des applications que l'on utilise tous les jours. Parce qu'elles répondent exactement à nos besoins ou parce qu'elles proposent un contenu qui nous plaît, on s'imagine mal ne plus les avoir sur notre smartphone. Pourtant, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Même des services populaires peuvent disparaître faute de générer assez de revenus pour les entretenir par exemple, ou pour laisser la place à une version plus moderne. Google est coutumier du fait, au point de faire preuve d'auto-dérision avec un cimetière de ses applications abandonnées.

Mais une fois n'est pas coutume, c'est Samsung qui met fin à une de ses applications. Elle a vu le jour il y a des années, à l'époque du Galaxy S5 et d'Android 6. Une notification officielle est en cours de déploiement pour annoncer l'arrêt de son support dès le 1er janvier 2024. Cette appli, c'est la Galerie Vidéo Samsung. Si vous venez de vous dire “la quoi ?”, tant mieux, la nouvelle ne va pas vous attrister. Pour les autres, il va malheureusement falloir faire avec, sauf si vous êtes dans certains cas particuliers.

Samsung supprime l'une de ses applications dans quelques mois

La Galerie Vidéo Samsung sert exactement à ce que son nom laisse penser : c'est une galerie, mais uniquement pour les fichiers vidéos. Samsung explique qu'il est “devenu difficile de continuer le service du fait de son faible taux d'usage et d'activation”. Il est également compliqué “de distinguer la Galerie Vidéo Samsung des autres applications”. En effet, la Galerie classique se charge très bien de vos vidéos. En revanche, le constructeur coréen précise que l'appli reste accessible après le 1er janvier 2024 pour les systèmes et smartphones suivants :

Android 6 à Android 13.

Du Galaxy S5 aux Galaxy S23.

aux Galaxy S23. Du Galaxy Note 4 au Galaxy Note 20.

au Galaxy Note 20. Tous les modèles Galaxy Z, A et M.

Dans l'absolu, il ne faut donc pas passer à One UI 6.0, basé sur Android 14, si votre mobile vous le propose. Il y a cependant très peu de chances que vous souhaitiez rester à la version antérieure, tant la Galerie Vidéo fait doublon avec ce que propose déjà nativement la surcouche de Samsung.

Source : SamMobile