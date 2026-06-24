Cet objet largué par l’avion spatial chinois Shenlong échappe à toute identification

Loin des regards, l'avion spatial chinois Shenlong poursuit une mission tenue secrète. Une société privée vient de repérer un objet inconnu lâché à ses côtés en orbite. Personne, hors de Chine, ne sait ce dont il s'agit.

Les avions spatiaux réutilisables attirent une attention grandissante des grandes puissances. Ces engins décollent au sommet d'une fusée puis reviennent se poser sur une piste comme un appareil classique. Leurs missions mêlent souvent recherche scientifique et objectifs militaires gardés confidentiels. L'Europe avance elle aussi sur ce terrain avec le vaisseau réutilisable Space Rider qu'elle vient de tester. Ces programmes se multiplient, signe que la course aux véhicules orbitaux s'intensifie partout dans le monde.

La Chine cultive le secret autour de son propre engin, baptisé Shenlong, soit le Dragon Divin. Lancé le 6 février 2026 depuis le centre de Jiuquan, dans le désert de Gobi, l'appareil en est à sa quatrième mission orbitale. Pékin n'en a jamais dévoilé les véritables buts. Son profil rappelle l'avion spatial Aurora qui traque les satellites espions en orbite. Comme lui, le vaisseau chinois fait partie de ces machines pensées pour observer l'espace en toute discrétion.

At 02:30 UTC on 22 June 2026, LeoLabs detected an unknown object in the vicinity of the Chinese Shenlong reusable spaceplane. This object did not correlate to any other object in our catalog. It was first observed by our Tracker radar in New Zealand. pic.twitter.com/AEf4gbyJPr — LeoLabs (@LeoLabs_Space) June 22, 2026

Le vaisseau chinois Shenlong a déjà largué plusieurs objets mystérieux lors de ses missions précédentes

Aucune image nette du Shenlong ne circule à ce jour. Les rares clichés disponibles proviennent de télescopes pointés depuis le sol. Selon la société de surveillance orbitale LeoLabs, un objet inconnu a été détecté le 22 juin 2026 à proximité immédiate de l'appareil. Son radar installé en Nouvelle-Zélande a repéré le premier ce corps absent du moindre fichier connu. Après recoupement sur son réseau mondial, la firme se dit hautement confiante. L'engin chinois aurait bien relâché cet objet en pleine orbite. L'US Space Force l'a depuis ajouté à son propre catalogue.

Le scénario n'a rien d'inédit pour ce vaisseau. En juin 2024, des observateurs avaient déjà repéré un possible sous-satellite éjecté en fin de mission. Lors de vols antérieurs, l'avion spatial chinois a aussi mené des opérations de rendez-vous et de proximité. Il s'est alors rapproché délibérément d'autres objets en orbite. Ces manœuvres servent à réparer ou ravitailler un satellite. Elles peuvent aussi, en théorie, permettre d'inspecter ou de perturber les engins d'un pays rival. Cette ambiguïté nourrit la prudence des autres puissances spatiales, qui surveillent chaque mouvement de l'appareil.