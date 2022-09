Cet iPhone 14 Pro personnalisé en or est en vente pour 46 030 euros

Caviar vient de dévoiler une nouvelle édition de luxe des derniers smartphones haut de gamme d’Apple, les iPhone 14 Pro et Pro Max. Les appareils arborent un corps tout en or, et seuls 7 exemplaires sont disponibles.

La semaine dernière, Apple a levé le voile sur quatre nouveaux iPhone, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro ainsi que l’iPhone 14 Pro Max. Cette année, Apple a significativement augmenté les tarifs de tous les modèles, et les prix s’envolent jusqu’à 2 129 euros pour l’iPhone 14 Pro Max avec 1 To de stockage. Si vous trouvez que c’est beaucoup trop cher pour un smartphone, sachez que Caviar propose des modèles encore plus chers.

L’entreprise russe est spécialisée dans la personnalisation de smartphones, et avait été la première à mettre en ligne des précommandes pour certains iPhone 14 à moins de 10 000 euros. À l’occasion du lancement des appareils, une nouvelle version Falcon Gold avec encore plus d’or a été dévoilée, et son prix atteint presque les 50 000 euros.

Un iPhone 14 Pro en or est disponible à près de 50 000€

Comme vous pouvez le voir sur l’image de l’iPhone 14 Pro, ce dernier arbore un corps en titane noir avec un revêtement PVD, comme dans les montres suisses. Une grosse partie du châssis est fabriqué dans un or jaune 18 carats, et l’appareil utilise même un œil de Fatima en son centre. Ce dernier est composé de 20 diamants d’un diamètre de 1,2 mm et d’un diamant noir d’un diamètre de 3 mm.

Avec de tels matériaux, il n’est pas surprenant de voir que l’iPhone 14 Pro est bien plus cher que tout autre smartphone disponible sur le marché. Pour un iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage, il faudra débourser 46 030 euros. Il faudra ensuite ajouter 300 euros pour passer à 256 Go de stockage, et si vous avez besoin de plus de stockage, des versions avec 512 Go et 1 To de stockage sont également proposées.

Un iPhone 14 Pro Max est également proposé pour 590 euros de plus, soit 47 620 euros, avec différentes configurations de stockage. Caviar précise que seuls 7 smartphones seront fabriqués dans cette édition Falcon Gold, probablement à cause de la rareté des matériaux utilisés. Si vous souhaitez en commander un, il faudra vous rendre sur le site officiel de l’entreprise.

Source : Caviar