MacBook Pro 2021 : le chargeur Magsafe bugue sur certains ordinateurs Apple

Les MacBook Pro 2021 avec écran 16 pouces sont victimes d'un bug. Quand l'ordinateur est éteint et fermé, le chargeur MagSafe clignote en orange, ce qui signifie que la recharge de la batterie ne fonctionne pas. Au courant de ce bug, Apple propose une solution temporaire.

En octobre dernier, Apple a lancé une nouvelle génération de MacBook Pro. Parmi les nouveautés phares de cette génération, on trouve le grand retour du chargeur MagSafe. Après des années d'abandon, Apple a ajouté un chargeur magnétique à ses nouveaux ordinateurs haut de gamme. Cette technologie évite qu'un MacBook se retrouve par terre si l'utilisateur se prend les pieds dans le câble de recharge.

Malheureusement, il semble que ce chargeur MagSafe souffre d'un bug sur certains MacBook Pro avec écran 16 pouces. Les machines avec un écran de 14 pouces semblent épargner par ce dysfonctionnement. Sur Reddit, plusieurs internautes affirment que la LED du connecteur MagSafe 3 clignote parfois en orange, ce qui indique que la charge n'a pas démarré.

Apple propose des solutions pour contourner le bug du chargeur des MacBook Pro 2021

“La LED du câble de charge s'allume et s'éteint à plusieurs reprises et à chaque fois qu'elle le fait, vous pouvez entendre l'effet sonore (NDLR : qui annonce que la charge est en cours ou interrompue)“, témoigne un utilisateur sur Reddit. Apparemment, ce bug se déclenche uniquement lorsque le MacBook Pro est mis en recharge alors qu'il est éteint et fermé. Si l'ordinateur est en veille, allumé ou ouvert, il n'y a aucun bug du chargeur MagSafe.

Plusieurs utilisateurs sont entrés en contact avec l'assistance Apple pour obtenir des explications. Dans un premier temps, le service client a proposé une solution de contournement qui consistait à se connecter au MacBook en mode de récupération. Cette solution n'a pas résolu le soucis chez la plupart des personnes concernées.

Contacté par des usagers, l'assistance Apple a alors conseillé de “charger l'ordinateur en mode veille” ou avec “le couvercle ouvert”. Pour les utilisateurs qui souhaitent absolument éteindre la machine pendant la recharge de la batterie, Apple recommande de brancher le chargeur MagSafe avant d'éteindre l'ordinateur. Le service client précise qu'Apple est au courant de ce bug et qu'une enquête a été ouverte. La firme californienne devrait corriger le tir dans une future mise à jour macOS.