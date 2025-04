Cette console utilise un écran de Kindle pour des aventures dont vous êtes le héros

Imaginez une console portable où vous jouez à Pokémon… mais en mode livre dont vous êtes le héros. Figment, hybride entre Switch et Kindle, tente l’expérience. Spoiler : l’écran est en noir et blanc, et c’est tant mieux.

Et si les jeux vidéo revenaient à leurs racines textuelles, mais avec un twist techno ? C’est le pari du Figment, un prototype de console hybride signé Pedro Porras Luraschi. Avec son écran E-Ink de 7,5 pouces et son format inspiré de la Switch, cet ovni mise sur l’imagination plutôt que les pixels. Le concept ? Transformer les histoires dont vous êtes le héros en expérience tactile, sans rétroéclairage agressif.

Le hardware ressemble à une Switch miniaturisée, mais en plus DIY : coque en pièces imprimées en 3D et découpées au laser, quatre boutons façon D-pad d’un côté, trois touches action de l’autre. Sous le capot, un microcontrôleur ESP32 fait tourner la machine, loin de la puissance d’une console classique, mais suffisant pour du texte et des images basse définition. L’idée n’est pas d’émuler Zelda, mais de créer des aventures interactives à l’ancienne, boostées à l’IA.

Lire également – Et si votre Switch pouvait se plier en deux ? Samsung présente un concept de console portable pliable, et l’idée est excellente

Gameplay minimaliste, maxi immersion

Au lieu de textures HD, le Figment affiche des mots et des illustrations stylisées. Les jeux reposent sur des histoires préécrites, type livres Choose Your Own Adventure, étoffées par une IA qui génère des branches narratives et des images pour les chemins inexplorés. Un système malin… mais qui a un bug : le Figment doit rester connecté à internet, car l’ESP32 est trop faible pour héberger l’intelligence artificielle en local. Le créateur promet une mise à jour permettant de sauvegarder les parties pour jouer hors ligne, à suivre.

Ce n’est pas le premier projet de console E-Ink. Début 2024, l’Ink Console a tenté (sans succès) une campagne de crowdfunding, avant d’être repris par une autre équipe. Mais le Figment se distingue par son approche open-source potentielle : si le concept perce, Pedro Porras Luraschi pourrait partager les plans et le moteur de jeu, permettant à la communauté de créer ses propres histoires.

Pour l’instant, le Figment reste un concept. Les gamers nostalgiques du texte devront patienter… ou s’inscrire à la newsletter pour ne pas rater le (hypothétique) décollage. En espérant que l’IA ne nous pondera pas un Game of Thrones version fanfiction.