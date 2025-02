Cet acteur culte du Marvel Cinematic Universe est prêt à revenir, mais à une condition

Un acteur bien connu du MCU serait prêt à enfiler de nouveau son costume de super-héros, du moment qu'une certaine condition est remplie. Ça risque d'être très difficile.

L'avantage d'être un acteur ou une actrice incarnant un personnage du Marvel Cinematic Universe (MCU), c'est de savoir qu'on pourra être appelé à tout moment pour reprendre son rôle. Entre les univers parallèles, la magie et les pouvoirs de certains super-héros, même mourir ne signifie pas que l'on ne reviendra jamais dans un film ou une série. Mais ce n'est pas une garantie pour autant, et surtout : le comédien ou la comédienne en question peut très bien refuser.

Dans les faits, on constate que c'est plutôt l'inverse. Certains n'attendent que ça, tandis que d'autres sont plus hésitants, comme Chris Pratt. Après la trilogie Les Gardiens de la Galaxie et ses apparitions dans les films Avengers, Star Lord n'a plus donné signe de vie. Son retour à l'écran, que beaucoup de fans attendent, est très incertain.

Cet acteur est prêt à enfiler de nouveau son costume dans le MCU, à une condition

“Je ne sais pas, je suis ouvert à tout. Il faudrait que ce soit une bonne histoire et ce serait vraiment difficile“, déclare l'acteur. Chris Pratt ne cache pas qu'il préférerait un Gardiens de la Galaxie 4 réalisé par James Gunn, comme les 3 premiers. L'homme est passé chez “l'ennemi” DC en s'occupant du futur film Superman tout en prenant la tête de DC Studios aux côtés de Peter Safran. Une position qui rend son hypothétique retour dans l'écurie Marvel impossible actuellement.

Un autre personnage emblématique de l'équipe partage les mêmes sentiments que Star Lord. Dave Bautista, alias Drax, a déclaré que le personnage “était terminé” pour lui : “À moins que James Gunn m'appelle pour me demander si je suis prêt à reprendre le rôle de Drax, cela ne m'intéresserait pas“.

D'un point de vue scénaristique, les possibilités sont nombreuses. La fin du dernier opus a été volontairement laissée ouverte afin de permettre un éventuel retour, la scène post-crédit affichant même le message “Le légendaire Star Lord reviendra“. Quand ? C'est le mystère.

Source : ComicBook