Ces héros Marvel pourraient faire leur grand retour, Disney y songe très sérieusement

À l'approche de la diffusion de Dardevil Born Again sur Disney+, Marvel réfléchit à ressusciter 3 de ses héros ayant chacun eut droit à leur propre série par le passé. Voyons de qui il s'agit.



Ce qu'il y a de bien avec l'univers Marvel, c'est que l'on ne peut jamais tomber à court de super-héros. Que vous vouliez un homme-tigre sans bras, un canard humanoïde ou encore quelqu'un dont le pouvoir est de contrôler environ 2 mètres de peau excédentaire, il y a un comic qui le met en scène (oui, tous ces personnages existent bel et bien). Mais pas la peine d'aller chercher aussi loin. Parfois, le mieux est de faire revenir des justiciers ayant déjà eu droit à leur adaptation sur le petit écran.

Et alors que Daredevil Born Again, renouveau de la série 7 ans après l'arrêt de celle diffusée par Netflix, on apprend que les studios en charge envisagent la résurrection non pas de un, mais de trois héros appartenant au même univers. N'oublions pas que tout est lié dans le Marvel Cinematic Universe, films comme séries. En suivant cette logique, les noms des heureux élus ne sont pas une surprise.

Marvel aimerait faire revenir ces 3 héros sur Disney+

Le producteur et réalisateur Brad Winderbaum confie être “très intéressé” par l'idée de raconter la suite des aventures de Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Les 3 séries, à l'origine diffusées sur Netflix, ont rejoint le catalogue de Disney+ en 2022, mais depuis, plus rien. Elles ont pourtant eux droit à 2 saisons chacune, et même 3 pour Jessica Jones. Il n'y a rien de concret à l'heure actuelle, même si les déclaration de Winderbaum sont de bon augure.

“Il est évident que nous ne disposons pas de ressources illimitées en matière de narration, comme c'est le cas pour les comics. […] Il faut composer avec les acteurs, le temps et l'ampleur de la production pour construire un univers cinématographique, en particulier à la télévision. Mais je peux dire que toutes ces variables prises en compte, c'est certainement quelque chose d'extrêmement excitant d'un point de vue créatif et que nous sommes en train d'explorer“. Voilà qui est encourageant.

Source : Entertainment Weekly