Perséides : quand et comment observer LA pluie d’étoiles filantes de l’été (jusqu’à 100 par heure)

La pluie d'étoiles filantes des Perséides est de retour cet été permettant d'observer beaucoup de trainées d'étoiles filantes dans le ciel pendant plusieurs semaines. On vous explique tout, de la période où le nombre d'étoiles filantes observables est le plus important jusqu'aux conditions idéales pour assister au phénomène.

Envie de voir une étoile filante à coup sûr pour faire un voeu ? Même si on ne peut pas d'avance vous garantir qu'il se réalise, il y a clairement des périodes plus propices que d'autres dans l'année pour observer le ciel et voir au moins une étoile rayer le ciel sombre d'un trait lumineux. En été, la Terre traverse une zone contenant des milliards de débris de comètes et d'astéroïdes – dont la désintégration en haute atmosphère est particulièrement visible dans l'hémisphère nord.

On appelle cela les Perséides. Le nombre d'étoiles filantes observables augmente alors pendant plusieurs semaines jusqu'à atteindre un pic courant août. Le décompte peut réellement être impressionnant avec jusqu'à 100 étoiles filantes par heure. Autant dire que c'est de l'ordre d'une pêche miraculeuse.

Quand regarder en France : calendrier, pic d’activité et influence de la Lune

Les Perséides s'observent idéalement, en 2025, depuis la France métropolitaine, entre le 17 juillet et le 24 août. Le pic d'activité est attendu dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025, avec un maximum absolu en fin de nuit.

En conditions idéales, jusqu’à ~100 météores/heure (ZHR) peuvent être visibles. En pratique, le nombre réel dépend de la noirceur du ciel, de l’altitude du radiant… et de la Lune. Il faut donc prendre en compte les phases de cette dernière pour choisir un jour d'observation où le ciel sera le plus sombre possible.

À cause de cela, la nuit du 12 au 13 août ne sera pas forcément la plus idéale pour l'observation. La pleine Lune tombe en effet le samedi 9 août 2025 (09h55, heure de Paris). Elle restera encore très lumineuse autour du 12–13 août, ce qui atténuera les météores les plus faibles.

Où et comment les observer : les bons réflexes pour en voir un maximum

Privilégiez donc si possible des créneaux tardifs et des nuits voisines du pic d'activité lorsque le ciel est le plus sombre. De belles observations sont dans tous les cas attendues durant toute la période d'activité.

Aucun télescope n'est nécessaire. Poser vos yeux à l’horizon en choisissant un emplacement où vous aurez un champ de vue le plus large possible fait mieux qu’un instrument trop « zoomé ». Il faut s'éloigner des villes et de leur pollution lumineuse. La montagne est un choix idéal.

Une fois installé, éteignez toutes source de lumière. Détendez-vous, et laissez vos yeux s’adapter 20 min en regardant le ciel. Concernant la zone du ciel la plus favorable, repérez la constellation de cassiopée (le fameux W).

Côté heure, privilégiez une observation après minuit, jusqu'à l'aube. Prévoyez en conséquence tout le confort nécessaire : transat ou plaid, vêtements chauds (même en été), eau/boisson chaude, lampe rouge pour préserver la vision nocturne, et une appli de carte du ciel sur votre smartphone (Stellarium, Sky Map…).