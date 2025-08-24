Ces trottinettes électriques explosent leurs prix pour la rentrée (et ça va partir vite)

Se lever tôt pour rater son bus, c’est fini : AliExpress sort trois trottinettes électriques à prix réduits pour la rentrée. De quoi transformer chaque trajet en vrai gain de temps

Chaque rentrée, c’est la même histoire : reprendre un rythme soutenu, jongler entre emploi du temps chargé et trajets quotidiens pour se rendre en cours ou au travail. Entre métro bondé, bus en retard et embouteillages à rallonge, se déplacer devient vite un casse-tête.

Si vous aussi vous en avez marre de perdre des heures de votre vie dans la circulation, la trottinette électrique peut être l'investissement à faire pour cette rentrée ! Et bonne nouvelle : AliExpress propose en ce moment plusieurs modèles à prix cassé pour célébrer son opération Back to School.

Jusqu'au 27 août prochain (inclus), vous pouvez donc profiter des offres suivantes :

La Xiaomi Electric Scooter 4 à 198€ au lieu de 249€ avec le code BSFR35

La Segway Max G2 à 512.64€ au lieu de 660.84€ avec le code BSFR65

La N7PRO à 125.24€ au lieu de 170.92€ avec le code BSFR25

Trois trottinettes électriques taillées pour la rentrée avec confort et autonomie

La Xiaomi Electric Scooter 4 reste l’un des modèles les plus équilibrés pour un usage urbain. Avec son moteur capable de grimper des pentes de 16 % et une autonomie qui couvre facilement plusieurs jours de trajets quotidiens, elle coche les cases de la mobilité pratique. Ses pneus tubeless de 10 pouces apportent stabilité et confort, même sur des chaussées irrégulières, tandis que le double système de freinage rassure à chaque arrêt. Pliable et facile à transporter, elle se range sans peine dans un petit appartement ou dans un bureau.

La Segway Max G2 mise avant tout sur l’endurance. Son autonomie peut dépasser les 70 km, ce qui en fait une alliée précieuse pour ceux qui parcourent de longues distances ou qui veulent éviter la recharge trop fréquente. Elle se distingue aussi par son confort : suspension hydraulique à l’avant, ressort à l’arrière et système de contrôle de traction qui assure une meilleure tenue sur sol humide. Pensée pour durer, elle s’adresse à ceux qui veulent une trottinette robuste, fiable et adaptée à un usage intensif.

Compacte et légère, la N7PRO vise les trajets urbains courts et réguliers. Son moteur de 350 W lui permet d’atteindre les 25 km/h réglementaires, tandis que son autonomie autour de 30 km suffit amplement pour des allers-retours quotidiens. Facile à plier et à transporter, elle convient aux espaces réduits et se glisse sans effort dans un coffre de voiture ou sous un bureau. Connectée via application et Bluetooth, elle permet de suivre son état en temps réel, ajoutant une touche moderne à un modèle déjà pensé pour la simplicité.

L’opération Back to School : AliExpress allège votre budget pour la rentrée

Au-delà de ces trois modèles, l’opération Back to School d’AliExpress multiplie les incitations : réductions pouvant aller jusqu’à 80 %, plus de 160 € de coupons à récupérer et même un jeu “Casse-tirelire” qui permet chaque semaine de remplir sa cagnotte de crédits et de boîtes cadeaux. Une manière de rendre la rentrée un peu moins coûteuse… et nettement plus ludique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.