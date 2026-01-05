Vous pouvez tester des liens suspects gratuitement grâce à ce service d’Orange

Orange lance un service gratuit accessible même si vous n'êtes pas client chez l'opérateur. Il permet de tester les liens Internet afin de vérifier s'ils sont légitimes ou non, le tout très simplement.

Les tentatives de phishing ont toutes un point commun : elles vous poussent à cliquer sur un lien Web frauduleux. Que vous le receviez par SMS, mail ou sur une messagerie instantanée, le but est généralement de vous faire télécharger un programme malveillant, ou de vous faire entrer des informations personnelles sur une fausse page créée par les pirates. Dans l'immense majorité des cas, ce genre de lien est facile à repérer. Mais parfois, le message est si bien fait qu'on hésite.

L'idéal serait alors de pouvoir tester l'URL en question sans avoir à cliquer dessus, et c'est précisément ce que permet le nouveau service d'Orange Cybersecure. Accessible gratuitement même si vous n'êtes pas client de l'opérateur, il associe un fonctionnement simple à une méthode d'analyse pouvant se faire en deux temps. Pour commencer, rendez-vous sur le site cybersecurite.orange.fr et entrez le lien dans la zone prévue à cette effet, à la main ou en le collant.

Comment utiliser l'outil Orange pour tester un lien Internet suspect

Une fois la requête lancée, il y a deux possibilités. Soit le lien fait déjà partie de la base de données d'Orange, auquel cas vous recevez une réponse au bout de quelques secondes. Soit le lien n'y figure pas. Le système essaye alors de déterminer une réponse et, s'il n'y parvient pas, le transmet à un analyste de chez Orange. Ce dernier inspecte le tout et donne une conclusion entre 6 et 12 heures après la réception du lien.