Ces nouveaux robots humanoïdes chinois sont prêts à conquérir le monde, et même l’espace

La startup chinoise Agibot, fondée par un ancien de Huawei, lance officiellement 5 nouveaux robots humanoïdes multifonctions. De l'aide ménagère à la recherche dans l'espace, ils ont de l'ambition.



On a tous en tête ces films ou séries de science-fiction dans lesquelles on discute avec un androïde comme avec un collègue de travail. Vu l'avancée en matière de robots humanoïdes autonomes, ce sera bientôt une réalité. En attendant, il y a de plus en plus de ces machines au sein des entreprises. Le constructeur automobile BMW s'en sert pour fabriquer ses voitures et c'est assez bluffant. Même chose pour Amazon qui en emploie prêt d'un million dans ses entrepôts. À côté de ça, des modèles montrent de grandes capacité dans l'aide à domicile comme celui de 1X.

Il n'est donc pas étonnant que d'autres robots du même genre fassent parler d'eux. Cette fois-ci, ce sont ceux d'Agibot qui sont sous le feu de la rampe. Fondée par Peng Zhihui, un ancien de chez Huawei, la firme a présenté sa première création en août 2023, RAISE A1. Un plus tard, elle revient avec non pas un, mais 5 nouvelles machines aux possibilités impressionnantes sur le papier. Commençons avec la star du groupe : Expedition A2 (ou Yuanzheng A2).

Une entreprise chinoise dévoile une famille de robots humanoïdes multifonctions

Expedition A2 est un bipède de 1,75 m de haut pour 55 kg. Grâce à ses capteurs et l'intelligence artificielle intégrée, il est capable de comprendre des informations sonores, visuelles, et même des textes. Sa spécialité, c'est le travail de précision. Il peut par exemple saisir une aiguille de couture et de l'enfiler dans l'un des 4 trous présents sur un bouton de vêtement.

Ses applications sont multiples : manutention, service à la personne (pousser un fauteuil roulant par exemple, ou servir des plats)… Mais il pourrait également être programmé pour une mission spatiale. Par exemple pour gérer un véhicule sur une autre planète.

Viennent ensuite Expedition A2-Max, une variante pesant 85 kg capable de soulever des charges lourdes, et Expedition A2-W, avec des roues à la place des jambes. Deux autres robots viennent compléter l'équipe : Lingxi X1 et Lingxi X1-W. Plutôt destinés à la recherche, ils sont sous licence libre et mesure 1,30 m. Le premier est un bipède, tandis que le second est monté sur roues. Agibot commercialisera les 5 machines à partir du mois d'octobre. L'entreprise s'est fixée comme objectif d'en vendre 300 avant fin 2024.