Ce robot humanoïde a fait des progrès immenses en seulement un mois, on est à l’aube d’une révolution

1X est un autre constructeur de robots sur lequel il faut absolument garder un œil. Ce dernier a publié deux vidéos sur les progrès de son prototype à un mois d’intervalle et déjà, le résultat est impressionnant. En quelques semaines, le robot a appris à réaliser plusieurs nouvelles tâches — avec plus ou moins de succès.

On pensait que la démocratisation des IA génératives allait révolutionner le monde. Mais il se pourrait que celles-ci n’arrivent pas seules. Si le milieu de la robotique de ne date pas d’hier et que plusieurs modèles se sont déjà montrés très impressionnants, force est de constater que les constructeurs font de gigantesques bonds en avant depuis quelques mois. Notamment, ça ne s’invente pas, grâce à l’implantation de modèles de langage comme GPT.

Ce n’est donc pas un hasard de voir OpenAI derrière plusieurs entreprises du secteur. Parmi elles, on retrouve notamment 1X, dont les robots, au premier abord, ne paye pas de mine. En effet, contrairement à ceux de Boston Robotics ou à Optimus de Tesla, ce dernier ne possède pas de jambes, préférant se déplacer sur deux roues tel un hoverboard. On passera également sur son « visage » composé d’un smiley qui fait froid dans le dos.

Sur le même sujet — Mercedes-Benz teste des robots IA dans ses usines de fabrication de voitures

Le robot de 1X a fait des progrès impressionnants en deux mois

De même, les robots ne sont pas dotés de mains, mais plutôt de pinces qui leur permettent d’attraper divers objets et accomplir certaines tâches. Le mois dernier, 1X a ainsi publié une vidéo pour partager les avancées effectuées sur le prototype. Dedans, on y voyait surtout une armée de robots attraper des objets pour les lâcher ensuite au-dessus d’une boîte. Pas mal, mais encore bien loin de ce qu’est capable de faire Figure 01, pour ne citer que lui.

Qu’à cela ne tienne, 1X a publié une seconde vidéo hier et l’on peine à croire qu’il s’agit du même robot. En effet, ce dernier est désormais capable d’ouvrir un placard pour y attraper un objet et le déposer dans un sac, de nettoyer une table, de préparer un colis et même de plier un T-shirt — ce qui est certainement une référence à une vidéo similaire de Tesla pour Optimus qui s’est révélée être truquée.

Le robot de 1X ne parle pas encore comme peut le faire Figure 01, mais nul doute qu’au rythme où les choses avancent, l’intégration d’un LLM ne va pas tarder. Après tout, OpenAI soutient déjà le projet. Pour l’heure, tous ces robots semblent se concentrer sur les tâches ménagères ou de la manutention d’usine. La révolution industrielle arrivera certainement sous peu. Reste à voir si la révolution domestique suivra.