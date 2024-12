Un selfie depuis l’espace avec la Terre en arrière-plan, ça vous dit ? Voici comment faire

Un youtubeur a créé un satellite capable de prendre un selfie de vous avec la Terre en arrière-plan. Si vous en voulez un, nous vous expliquons comment envoyer le vôtre avant le lancement.



Les missions spatiales ne sont pas juste l'occasion d’envoyer des satellites ou des humains loin de la Terre. Cela fait quelques années que la NASA essaye de faire participer un maximum de gens en leur donnant la possibilité de laisser une trace concrète. Avant le lancement du vaisseau Europa Clipper, il était possible de donner son nom pour que celui-ci parte avec l'appareil par exemple. Plus récemment, vous pouviez aussi faire envoyer votre nom sur la Lune par l'intermédiaire de la mission VIPER.

L'idée de Mark Rober, ancien ingénieur de la NASA devenu youtubeur à succès avec ses 60 millions d'abonnés, va plus loin. Le vidéaste vous propose ni plus ni moins qu'un selfie avec la Terre. La vraie, depuis l'espace. Pour ce faire, il a fait construire un satellite en partenariat avec l'opérateur américain T-Mobile et Google. L'engin est équipé de 2 caméras et de 2 smartphones Pixel. Ces derniers afficheront le selfie envoyé préalablement et les caméras prendront une photo du mobile avec la Terre en arrière-plan.

Il est possible d'obtenir un selfie avec la Terre en fond, voici comment

Si vous indiquez votre adresse, vous recevrez une alerte quand le satellite passera juste au-dessus de votre domicile pour prendre la photo. Techniquement, vous serez donc 2 fois dessus. Évidemment, ce n'est pas gratuit. En France, à moins d'avoir reçu une invitation de Google en tant que propriétaire d'un Pixel, la seule manière de participer est de souscrire un abonnement à CrunchLabs, qui propose des box pour enfants ou adultes pour construire des robots.

En fonction de la formule choisie, cela vous coûtera entre 25 et 67 $ par box tout de même. Une fois cela fait, rendez-vous sur le site Space Selfie pour récupérer un code unique (descendez jusqu'à l'encart jaune STEP 2 : ENTER YOUR CODE). Suivez ensuite les instructions pour transmettre votre selfie. Le lancement du satellite est prévu pour janvier 2025, il partira avec la mission Transporter 12. Les photos commenceront à être prises quelques mois après.